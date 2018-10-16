Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çekildiği fotoğrafın ardından ırkçı saldırılara maruz kalan ve bu nedenle milli takım kariyerini noktaladığını açıklayan Mesut Özil'e sürpriz bir mesaj geldi. Almanya Milli Takımı'nın resmi Twitter hesabı, Türk asıllı Alman futbolcunun 30. yaş gününü kutlayarak 'İyi ki doğdun' mesajı paylaştı.
GRİNDEL YOLCU GİBİ
Mesut'u ırkçı suçlamalar ile medyanın önüne atan Futbol Federasyonu'nun bu jesti, Dünya Kupası'nda erkenden elenen Almanya'nın başarısızlığının devam etmesi üzerine gelmesi dikkatleri çekti. Almanya son olarak Uluslar Ligi maçında ezeli rakibi Hollanda'ya 3-0 yenilmiş ve başarısızlığın sebebinin Mesut olmadığı ayyuka çıkmıştı. Alman medyası bu kez Mesut hakkında ağır eleştiriler yapan Federasyon Başkanı Reinhard Grindel'in koltuğundan olacağını yazmaya başladı.
BİR KUTLAMA DA UEFA'DAN
Mesut Özil'e bir kutlama da UEFA'dan geldi. UEFA'nın Twitter'daki "EuropaLeague" adresinden paylaşılan mesajda, Mesut Özil'in 2016-2017 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ludogorets'e, kaleci ve savunma oyuncularını çalımlayarak attığı galibiyet golünün videosuna yer verilerek, "Kaç oyuncu bunu yapabilecek yetenekte?" ifadesi kullanıldı. Ayrıca paylaşımda, 30. yaşını kutlayan Mesut Özil'in kulüp takımlarında çıktığı 550 maçta 101 gol, 221 asistlik performans sergilediği hatırlatıldı.
Amine Gülşe nişanlısı Mesut'u Saint Tropez'de tatile çıkararak doğum günü hediyesi vermişti. Gülşe dün sosyal medyada yaptığı paylaşımda ise "Bugün senin günün aşkım. İyi ki doğdun iyi ki benimsin, nice yaşlara" dedi.
Mesut Özil doğum gününü aldığı güzel mesajlarla kutlarken kendisi için yapılan bir kanun faslını da sosyal medyada paylaştı.
GRİNDEL YOLCU GİBİ
Mesut'u ırkçı suçlamalar ile medyanın önüne atan Futbol Federasyonu'nun bu jesti, Dünya Kupası'nda erkenden elenen Almanya'nın başarısızlığının devam etmesi üzerine gelmesi dikkatleri çekti. Almanya son olarak Uluslar Ligi maçında ezeli rakibi Hollanda'ya 3-0 yenilmiş ve başarısızlığın sebebinin Mesut olmadığı ayyuka çıkmıştı. Alman medyası bu kez Mesut hakkında ağır eleştiriler yapan Federasyon Başkanı Reinhard Grindel'in koltuğundan olacağını yazmaya başladı.
BİR KUTLAMA DA UEFA'DAN
Mesut Özil'e bir kutlama da UEFA'dan geldi. UEFA'nın Twitter'daki "EuropaLeague" adresinden paylaşılan mesajda, Mesut Özil'in 2016-2017 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ludogorets'e, kaleci ve savunma oyuncularını çalımlayarak attığı galibiyet golünün videosuna yer verilerek, "Kaç oyuncu bunu yapabilecek yetenekte?" ifadesi kullanıldı. Ayrıca paylaşımda, 30. yaşını kutlayan Mesut Özil'in kulüp takımlarında çıktığı 550 maçta 101 gol, 221 asistlik performans sergilediği hatırlatıldı.
Amine Gülşe nişanlısı Mesut'u Saint Tropez'de tatile çıkararak doğum günü hediyesi vermişti. Gülşe dün sosyal medyada yaptığı paylaşımda ise "Bugün senin günün aşkım. İyi ki doğdun iyi ki benimsin, nice yaşlara" dedi.
Mesut Özil doğum gününü aldığı güzel mesajlarla kutlarken kendisi için yapılan bir kanun faslını da sosyal medyada paylaştı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.