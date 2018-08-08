1-0’ı çevirecek gücümüz var

Dün gece Benfica önünde maça ilk 11'de başlayan, hücum hattında görev yapmasına rağmen savunmasına çokça yardım eden Valbuena, maçın ardından umutlu konuştu.
2. YARIDA TOP TUTAMADIK
İlk yarıyı çok iyi oynadıklarını, 2. yarıda topu ilerde tutamamanın sıkıntısını yaşadıklarını söyleyen Fransız futbolcu, "İstanbul'da baskı kurma sırası bizde olacak. Tüm enerjimizle sahada olacağız. Kendi seyircimiz önünde 1-0'ı çevirip turu geçecek gücümüz var" dedi. 61 dakika sahada kalan Valbuena yerini Mehmet Ekici'ye bıraktı.
2. YARIDA TOP TUTAMADIK
İlk yarıyı çok iyi oynadıklarını, 2. yarıda topu ilerde tutamamanın sıkıntısını yaşadıklarını söyleyen Fransız futbolcu, "İstanbul'da baskı kurma sırası bizde olacak. Tüm enerjimizle sahada olacağız. Kendi seyircimiz önünde 1-0'ı çevirip turu geçecek gücümüz var" dedi. 61 dakika sahada kalan Valbuena yerini Mehmet Ekici'ye bıraktı.
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