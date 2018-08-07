Yeni Malatyaspor transferde dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Alex Song ile anlaşmak üzere. Kamerunlu oyuncuyla görüşme yürüten sarı-kırmızılıların transferi bitirmeye oldukça yakın olduğu öğrenildi. Alex Song'un bonservisi elinde bulunuyor. Yeni Malatyaspor ayrıca Erkan Kaş'la da her konuda anlaşma sağladı.
Yeni Malatyaspor Alex Song’u bitiriyor
Etiketler: yeni malatyaspor , Erkan Kaş , Alex Song , transfer
- 07 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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