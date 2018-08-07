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’u bitiriyor

Yeni Malatyaspor Alex Song’u bitiriyor
Yeni Malatyaspor de dünyaca ünlü orta saha oyuncusu ile anlaşmak üzere. Kamerunlu oyuncuyla görüşme yürüten sarı-kırmızılıların transferi bitirmeye oldukça yakın olduğu öğrenildi. Alex Song'un bonservisi elinde bulunuyor. ayrıca 'la da her konuda anlaşma sağladı.
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