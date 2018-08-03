Leonardo Süprizi

Trabzonspor transfer arayışlarını sürdürürken Sırp basınından ilginç bir iddia ortaya atıldı. Bordo-Mavili takımın 2 sezon önce Partizan formasıyla 26 gol atan ve son olarak Al Ahli'de oynayan Leonardo Da Silva'yı gündemine aldığı öğrenildi. Bu futbolcunun bonservisinin elinde olmasının Trabzon'a cazip geldiği öne sürüldü.
PİYASA DEĞERİ 3.9 MİLYON EURO
Brezilyalı futbolcunun her iki kanatta da oynadığı ve bunun yanı sıra forvet ve 10 numara pozisyonunda da görev yaptığı belirlendi. Bu futbolcunun piyasa değerinin 3.9 milyon Euro olduğu da öğrenildi.
BORDEAUX DA ONUN PEŞİNDE
Geçtiğimiz sezon Al Ahli formasıyla çıktığı 19 maçta 10 gol atan ve 6 asist yapan yıldız futbolcuyla Fransız takımlarından Bordeaux'un da ilgilendiği ve Trabzonspor'un bu yarışta daha şanslı olduğu vurgulandı.
PİYASA DEĞERİ 3.9 MİLYON EURO
Brezilyalı futbolcunun her iki kanatta da oynadığı ve bunun yanı sıra forvet ve 10 numara pozisyonunda da görev yaptığı belirlendi. Bu futbolcunun piyasa değerinin 3.9 milyon Euro olduğu da öğrenildi.
BORDEAUX DA ONUN PEŞİNDE
Geçtiğimiz sezon Al Ahli formasıyla çıktığı 19 maçta 10 gol atan ve 6 asist yapan yıldız futbolcuyla Fransız takımlarından Bordeaux'un da ilgilendiği ve Trabzonspor'un bu yarışta daha şanslı olduğu vurgulandı.
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