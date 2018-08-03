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Leonardo Süprizi

Sırp basını ’un bonservisi elinde olan Leonardo Da ’yla yakından ilgilendiğini öne sürdü.Son olarak forması giyen Leonardo kanat ve forvette görev alabiliyor

Leonardo Süprizi
Trabzonspor transfer arayışlarını sürdürürken Sırp basınından ilginç bir iddia ortaya atıldı. Bordo-Mavili takımın 2 sezon önce Partizan formasıyla 26 gol atan ve son olarak Al Ahli'de oynayan Leonardo Da 'yı gündemine aldığı öğrenildi. Bu futbolcunun bonservisinin elinde olmasının Trabzon'a cazip geldiği öne sürüldü.

PİYASA DEĞERİ 3.9 MİLYON EURO
Brezilyalı futbolcunun her iki kanatta da oynadığı ve bunun yanı sıra forvet ve 10 numara pozisyonunda da görev yaptığı belirlendi. Bu futbolcunun nin 3.9 milyon Euro olduğu da öğrenildi.

BORDEAUX DA ONUN PEŞİNDE
Geçtiğimiz sezon formasıyla çıktığı 19 maçta 10 gol atan ve 6 asist yapan yıldız futbolcuyla Fransız takımlarından 'un da ilgilendiği ve 'un bu yarışta daha şanslı olduğu vurgulandı.
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