Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Rafael, Lyon'un resmi televizyonuna yaptığı açıklamada başkan Fikret Orman'la görüştüklerini doğruladı. Rafael şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş'la görüştüğüm doğru. 2-3 hafta önce buraya geldiler ve benimle transfer konusunda konuştular. Fikret Orman'la bir görüşme gerçekleştirdik. O günden sonra başka bir gelişme olmadı fakat her şeyin bittiğini söyleyemem" dedi.
Rafael’den Beşiktaş itirafı geldi!
Lyon’un sağ kanat oyuncusu Rafael, “Fikret Orman ile görüştüm. Ancak herşeyin bittiğini söyleyemem” dedi
Etiketler: Fikret Orman , Beşiktaş , Lyon , transfer , RAFAEL
- 10 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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