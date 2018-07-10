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’den itirafı geldi!

’un sağ kanat oyuncusu , “ ile görüştüm. Ancak herşeyin bittiğini söyleyemem” dedi

Rafael’den Beşiktaş itirafı geldi!
Beşiktaş'ın listesinde olan , 'un resmi televizyonuna yaptığı açıklamada başkan Fikret Orman'la görüştüklerini doğruladı. Rafael şu ifadeleri kullandı: "'la görüştüğüm doğru. 2-3 hafta önce buraya geldiler ve benimle transfer konusunda konuştular. 'la bir görüşme gerçekleştirdik. O günden sonra başka bir gelişme olmadı fakat her şeyin bittiğini söyleyemem" dedi.
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