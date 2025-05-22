Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK toplandı! Beştepe’de masada Terörsüz Türkiye, Suriye ve Ukrayna-Rusya var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Milli Güvenlik Kurulu bu yıl 3'üncü kez yine yoğun gündemle toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.07'de başladı.
İLK BAŞLIK TERÖRSÜZ TÜRKİYE
Beştepe'de yapılan toplantının ilk başlığı, Terörsüz Türkiye hedefiyle yürütülen çalışmalar olacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'na başkanlık etti. (AA)
Toplantıda, terör örgütü PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararını duyurması ve sonrasında yaşanan gelişmeler ele alınacak.Türkiye'nin kırmızı çizgisi, örgütün Suriye ve Avrupa kollarının da bu karar doğrultusunda hareket etmesi yönünde. Milli Güvenlik Kurulu, bu konuda sahadan gelen askeri ve istihbari bilgiler üzerinde duracak.
Süreç titizlikle takip edilirken bölücü örgütün elindeki silahların toplanmasıyla ilgili mekanizmaların nasıl işletileceği konuşulacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'na başkanlık etti. (AA)
SURİYE'DE İSTİKRARIN SAĞLANMASI İÇİN YÜRÜTÜLEN TEMASLAR MGK'NIN GÜNDEMİNDE
Milli Güvenlik Kurulu'nda, Suriye konusu da görüşülecek. Başkan Erdoğan'ın Amerikalı mevkidaşı Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile yaptığı zirvenin sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler yapılacak. MİT Başkanı İbrahim Kalın da bu haftaki Şam temaslarıyla ilgili Kurul'a bilgi sunacak.