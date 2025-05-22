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Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK toplandı! Beştepe'de masada Terörsüz Türkiye, Suriye ve Ukrayna-Rusya var

Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Külliye'de toplandı. 5 ayda üçüncü kez yapılan MGK’nın ana gündemini Terörsüz Türkiye oluşturacak. Öte yandan Suriye’deki gelişmeler ve Ukrayna-Rusya barış süreci de MGK’da konuşulacaklar arasında.

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Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 13:15 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 16:43
Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK toplandı! Beştepe’de masada Terörsüz Türkiye, Suriye ve Ukrayna-Rusya var

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Milli Güvenlik Kurulu bu yıl 3'üncü kez yine yoğun gündemle toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.07'de başladı.

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı


İLK BAŞLIK TERÖRSÜZ TÜRKİYE
Beştepe'de yapılan toplantının ilk başlığı, Terörsüz Türkiye hedefiyle yürütülen çalışmalar olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'na başkanlık etti. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'na başkanlık etti. (AA)

Toplantıda, terör örgütü PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararını duyurması ve sonrasında yaşanan gelişmeler ele alınacak.Türkiye'nin kırmızı çizgisi, örgütün Suriye ve Avrupa kollarının da bu karar doğrultusunda hareket etmesi yönünde. Milli Güvenlik Kurulu, bu konuda sahadan gelen askeri ve istihbari bilgiler üzerinde duracak.

Süreç titizlikle takip edilirken bölücü örgütün elindeki silahların toplanmasıyla ilgili mekanizmaların nasıl işletileceği konuşulacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'na başkanlık etti. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'na başkanlık etti. (AA)

SURİYE'DE İSTİKRARIN SAĞLANMASI İÇİN YÜRÜTÜLEN TEMASLAR MGK'NIN GÜNDEMİNDE
Milli Güvenlik Kurulu'nda, Suriye konusu da görüşülecek. Başkan Erdoğan'ın Amerikalı mevkidaşı Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile yaptığı zirvenin sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler yapılacak. MİT Başkanı İbrahim Kalın da bu haftaki Şam temaslarıyla ilgili Kurul'a bilgi sunacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'na başkanlık etti. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'na başkanlık etti. (AA)

MGK'DA 'RUSYA-UKRAYNA' GÜNDEMİ

MGK'nın bir diğer gündem maddesi, Türkiye'nin ara buluculuğunda Rusya ile Ukrayna arasında yeniden oluşan barış zemini olacak. İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerde gelinen aşama değerlendirilecek. Yaklaşık 3 buçuk yıla yakın bir süredir devam eden savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesi için atılacak adımlar masaya yatırılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'na başkanlık etti. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'na başkanlık etti. (AA)

Milli Güvenlik Kurulu toplantısında soykırımcı İsrail'in Gazze'deki saldırıları ile diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak.

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