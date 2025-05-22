Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK toplandı! Beştepe’de masada Terörsüz Türkiye, Suriye ve Ukrayna-Rusya var

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Milli Güvenlik Kurulu bu yıl 3'üncü kez yine yoğun gündemle toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.07'de başladı. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

İLK BAŞLIK TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Beştepe'de yapılan toplantının ilk başlığı, Terörsüz Türkiye hedefiyle yürütülen çalışmalar olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'na başkanlık etti. (AA) Toplantıda, terör örgütü PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararını duyurması ve sonrasında yaşanan gelişmeler ele alınacak.Türkiye'nin kırmızı çizgisi, örgütün Suriye ve Avrupa kollarının da bu karar doğrultusunda hareket etmesi yönünde. Milli Güvenlik Kurulu, bu konuda sahadan gelen askeri ve istihbari bilgiler üzerinde duracak. Süreç titizlikle takip edilirken bölücü örgütün elindeki silahların toplanmasıyla ilgili mekanizmaların nasıl işletileceği konuşulacak.