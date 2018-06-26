Ayşe'güldü'

İspanya'da devam eden ve dünyanın en gözde spor organizasyonlarından biri olan 18. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Aydınlı milli halterci Ayşegül Çakın bizi gururlandırdı. Kadınlar 58 kiloda yarışan Çakın, koparmada 86 kg'da bronz madalya ve silkmede ise 114 kg ile altın madalya alarak büyük bir rekora imza attı. Milli Sporcu Çakın, henüz 19 yaşında olmasına rağmen elde ettiği başarılar ile Türkiye'nin en yetenekli genç sporcular arasına adını yazdırdı. 24 Haziran 2018 tarihinde elde ettiği rekor şampiyonluk ile Türk Bayrağımız göndere çektirerek İstiklal Marşımızı okutan Çakın, "Doğum günümde bu zaferi elde ettim. Alabileceğim en güzel hediye idi. Madalyamı bayrak uğruna kan dökmüş şehitlerimize armağan ediyorum" dedi.
Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencisi halterci Ayşegül Çakın, rekor kırarak altın madalya aldı.
Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencisi halterci Ayşegül Çakın, rekor kırarak altın madalya aldı.
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