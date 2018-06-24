Cimbom Musa için gaza basıyor

Transfer için büyük bir mesai harcayan Galatasaray'ın bitirmeye en çok yaklaştığı isim olan Ahmed Musa konusunda can sıkıcı gelişmeler yaşanıyor... Sarı-Kırmızılılar'ın prensip anlaşmasına vardığı Nijeryalı yıldızın Dünya Kupası'nda İzlanda'ya iki gol atması bir anda bütün planları alt üst etti.
TERİM ÇOK İSTİYOR
Transferi Dünya Kupası sonrası bitirmeyi düşünen yönetim, Musa'nın taliplerinin artmasından endişe ettiği için strateji değiştirdi. Alınan bilgilere göre yöneticiler önümüzdeki günlerde Rusya'ya giderek yıldız futbolcu ile bizzat görüşmeyi planlıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in de ısrarla alınmasını istediği Ahmed Musa'yı mutlaka bitirmek isteyen yönetim, kısa sürede hedefe ulaşmayı düşünüyor.
TERİM ÇOK İSTİYOR
Transferi Dünya Kupası sonrası bitirmeyi düşünen yönetim, Musa'nın taliplerinin artmasından endişe ettiği için strateji değiştirdi. Alınan bilgilere göre yöneticiler önümüzdeki günlerde Rusya'ya giderek yıldız futbolcu ile bizzat görüşmeyi planlıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in de ısrarla alınmasını istediği Ahmed Musa'yı mutlaka bitirmek isteyen yönetim, kısa sürede hedefe ulaşmayı düşünüyor.
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