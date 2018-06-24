Cimbom Musa için gaza basıyor

için büyük bir mesai harcayan'ın bitirmeye en çok yaklaştığı isim olankonusunda can sıkıcı gelişmeler yaşanıyor... Sarı-Kırmızılılar'ın prensip anlaşmasına vardığıyıldızın'nda'ya iki gol atması bir anda bütün planları alt üst etti.sonrası bitirmeyi düşünen yönetim,'nın taliplerinin artmasından endişe ettiği için strateji değiştirdi. Alınan bilgilere göre yöneticiler önümüzdeki günlerde'ya giderek yıldız futbolcu ile bizzat görüşmeyi planlıyor. Teknik direktör'in de ısrarla alınmasını istediği'yı mutlaka bitirmek isteyen yönetim, kısa sürede hedefe ulaşmayı düşünüyor.