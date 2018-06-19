Beşiktaş transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Siyah-Beyazlı yönetimin ilk hedefinin Lyon'un sağ beki Rafael'e imza attırmak olduğu öğrenildi. Fransız ekibi ile 5 milyon Euro seviyesinde başlayan pazarlıkların 2 haftalık süreçte Beşiktaş'ın istediği seviyelere geldiği ve son görüşmelerinin bu hafta yapılacağı ortaya çıktı.
SON PÜRÜZLER DE GİDERİLECEK
Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'in hafta sonuna kadar Fransa'ya giderek Lyon yetkilileri ve Rafael ile bir araya gelmesi bekleniyor. Bu görüşmelerde son pürüzlerin giderilmesi hedefleniyor.
YÜZ YÜZE GÖRÜŞMELER OLACAK
Lyon ile hemen hemen tüm konularda anlaşma sağlanmasına rağmen sonraki satıştan pay ve bonuslar konusunda pürüzlerin kaldığı belirlendi. Bu pürüzlerin yüz yüze görüşmelerle aşılacağı gelen bilgiler arasında.
YILLIK 2 MİLYON EURO ALACAK
Rafael'in Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği ve kendisine teklif edilen 2 milyon Euro yıllık ücreti kabul ettiği belirtildi. Beşiktaş Yönetimi'nin ilk imzayı Rafael'e attırmayı planladığı öğrenildi.
SON PÜRÜZLER DE GİDERİLECEK
Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'in hafta sonuna kadar Fransa'ya giderek Lyon yetkilileri ve Rafael ile bir araya gelmesi bekleniyor. Bu görüşmelerde son pürüzlerin giderilmesi hedefleniyor.
YÜZ YÜZE GÖRÜŞMELER OLACAK
Lyon ile hemen hemen tüm konularda anlaşma sağlanmasına rağmen sonraki satıştan pay ve bonuslar konusunda pürüzlerin kaldığı belirlendi. Bu pürüzlerin yüz yüze görüşmelerle aşılacağı gelen bilgiler arasında.
YILLIK 2 MİLYON EURO ALACAK
Rafael'in Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği ve kendisine teklif edilen 2 milyon Euro yıllık ücreti kabul ettiği belirtildi. Beşiktaş Yönetimi'nin ilk imzayı Rafael'e attırmayı planladığı öğrenildi.
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