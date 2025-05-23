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Başkan Erdoğan Macaristan dönüşü soruları yanıtladı! Gazze'deki katliama sessiz kalan Batı'ya sert tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Bebeklerin açlıktan öldüğü bir dünyada susulur mu? Gazze’deki zulme sessiz kalmak, oradan yükselen çığlıklara kulak tıkamaktan büyük körlük ve sağırlık olabilir mi?” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025
Başkan Erdoğan Macaristan dönüşü soruları yanıtladı! Gazze’deki katliama sessiz kalan Batı’ya sert tepki

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte'de katıldığı TDT toplantısının ardından Türkiye'ye dönüşte, gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu:

Gazze meselesi sadece bir insani kriz değil, aynı zamanda uluslararası sistemin samimiyet sınavı oldu. Düşünün bebeklerin kurşunlarla, bombalarla ve şimdi de açlıktan öldüğü bir dünyada susulur mu? Gazze'deki zulme sessiz kalmak, oradan yükselen çığlıklara kulak tıkamaktan büyük körlük ve sağırlık olabilir mi?

Tarih, Gazze sınavından geçemeyenleri yargılayacaktır. Türkiye olarak, insanlığın, insan onurunun yanında yer aldık, almaya devam edeceğiz. Terörsüz Türkiye'nin ülkemizi nasıl şaha kaldıracağını biliyoruz. Diyarbakır annelerinin artık gözü yaşlı değil, onlar da artık mutluluğu tatsınlar, yaşasınlar istiyoruz.

Artık darbecilerin yazdığı bir anayasayla Türkiye geleceğe yürüyemez. Darbecilerin değil, sivillerin ortaya koyduğu bir anayasaya ihtiyacımız var.
Yeni Anayasa çalışmalarında ilk dört madde ile ilgili bir sorun olmadığına göre, sadece yol haritasını belirleyeceğiz. Yeni anayasayı kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz. Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok.

Ekonomi programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Enflasyonda düşüş dikkat çekici biçimde görülüyor, bu bir süreç ve devam ediyor. (CHP) Erken seçim hesaplarıyla heba ettikleri vakitleri millete hizmete harcasalar, belki milletin gönlüne girebilmenin bir yolunu bulabilirler. YPG ile ilgili konuyu çok yakından takip ediyoruz. Şam yönetiminin bu konudan dikkatini ayırmaması önemli.

ABD'YE GİDEBİLİRİM
Başkan Erdoğan, "Sayın Trump'ın Türkiye'ye bakışı çok olumlu. Bizim onlara bakışımız da aynı şekilde. Karşılıklı saygı ve samimiyete dayalı güçlü bir ilişkimiz var. Belki bir Amerika seyahatim olabilir. Sayın Trump'la yüz yüze görüşmemizi orada yapma şansımız olur diye düşünüyorum" dedi

MGK'DAN TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI
MGK, Başkan Erdoğan liderliğinde yapıldı. Güçlü Türkiye vurgusu mesajının verildiği bildiride, "Terörsüz Türkiye hedefiyle atılan adımlar ile son gelişmeler değerlendirilmiş; tasfiye sürecinin her aşamasının hassasiyetle takip edilmesine, milletimizin birlik ve beraberliğinin tahkim edilerek daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye'ye ulaşılmasına yönelik kararlılık vurgulanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Başkan Erdoğan Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladıBaşkan Erdoğan Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı

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