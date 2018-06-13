Dost tavsiyesi!

Transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren 3 büyüklerin gündemine sürpriz isim girdi... Portekiz'in dev kulübü Sporting Lizbon'un kadrosunda yer alan 8 yıldız, kısa süre önce taraftarların tesislere yaptığı saldırıyı gerekçe gösterdi ve sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedip takımdan ayrıldı.
BİR ANDA SERBEST KALDILAR
Bir anda serbest kalan isimlerin arasında Bas Dost da yer alıyor. Forvet transferi için uğraşan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş yaşanan sürpriz gelişme sonrası Hollandalı golcü için düğmeye bastı.
3 KULÜP DE HAREKETE GEÇTİ
Alınan bilgilere göre 3 kulüp de Dost'un menajerlik şirketinin Türkiye sorumlusu olan Mithat Halis'le temasa geçti. Fakat 29 yaşındaki forvetin peşinde birçok önemli kulübün de olduğu öğrenildi.
SAVAŞI KİM KAZANACAK?
Yaşanacak savaştan kimin galip çıkacağı ise merak konusu... Bu sezon Portekiz Ligi'nde 30 maçta 27 gol atan Bast Dost, 2016 yılında 12 milyon Euro'ya Wolfsburg'dan Sporting'e transfer oldu.
GEÇMİŞTE DE FENER'İN GÜNDEMİNDEYDİ
SPORTING'den ayrılan Bas Dost daha önceki yıllarda da Fenerbahçe'nin listesine girmişti... Sarı-Lacivertliler, Wolfsburg formasını giydiği dönemde Hollandalı yıldızla çok yakından ilgilenmişti. Fakat o dönem transfer, maliyet engeline takılmıştı.
Carvalho
7 YILDIZ DAHA BONSERVİSİNİ ELİNE ALDI!
Sporting Lizbon'dan ayrılan isimler bir anda Avrupa'da transfer borsasını karıştırdı... Bas Dost'un dışında Gelson Martins, William Carvalho, Bruno Fernandes, Rui Patricio, Acuna, Battaglia ve Podence de Portekiz kulübüyle sözleşmesiti feshetti. Gelson Martin'in piyasa değeri 30 milyon Euro, Carvalho'nun 25 milyon Euro, Bruno Fernandes'in ise 20 milyon Euro... Şimdiden birçok kulüp transfer için harekete geçmiş durumda.
BİR ANDA SERBEST KALDILAR
Bir anda serbest kalan isimlerin arasında Bas Dost da yer alıyor. Forvet transferi için uğraşan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş yaşanan sürpriz gelişme sonrası Hollandalı golcü için düğmeye bastı.
3 KULÜP DE HAREKETE GEÇTİ
Alınan bilgilere göre 3 kulüp de Dost'un menajerlik şirketinin Türkiye sorumlusu olan Mithat Halis'le temasa geçti. Fakat 29 yaşındaki forvetin peşinde birçok önemli kulübün de olduğu öğrenildi.
SAVAŞI KİM KAZANACAK?
Yaşanacak savaştan kimin galip çıkacağı ise merak konusu... Bu sezon Portekiz Ligi'nde 30 maçta 27 gol atan Bast Dost, 2016 yılında 12 milyon Euro'ya Wolfsburg'dan Sporting'e transfer oldu.
GEÇMİŞTE DE FENER'İN GÜNDEMİNDEYDİ
SPORTING'den ayrılan Bas Dost daha önceki yıllarda da Fenerbahçe'nin listesine girmişti... Sarı-Lacivertliler, Wolfsburg formasını giydiği dönemde Hollandalı yıldızla çok yakından ilgilenmişti. Fakat o dönem transfer, maliyet engeline takılmıştı.
Carvalho
7 YILDIZ DAHA BONSERVİSİNİ ELİNE ALDI!
Sporting Lizbon'dan ayrılan isimler bir anda Avrupa'da transfer borsasını karıştırdı... Bas Dost'un dışında Gelson Martins, William Carvalho, Bruno Fernandes, Rui Patricio, Acuna, Battaglia ve Podence de Portekiz kulübüyle sözleşmesiti feshetti. Gelson Martin'in piyasa değeri 30 milyon Euro, Carvalho'nun 25 milyon Euro, Bruno Fernandes'in ise 20 milyon Euro... Şimdiden birçok kulüp transfer için harekete geçmiş durumda.
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