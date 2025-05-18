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Bakan Işıkhan duyurdu! 88'i yerli 95 ilaç daha geri ödeme listesine alındı... Hangi tedavilerde kullanılıyor?

ışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 88’i yerli üretim olmak üzere 95 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" açıklamasını yaptı. Buna göre; 95 ilacın 5'i kanser, 6'sı diyabet, 5'i kronik immün trombositopeni, 5'i talasemi (demir bağlayıcı), 5'i de astım ve KOAH tedavilerinde kullanılıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Mayıs 2025 , 11:03 Güncelleme Tarihi :18 Mayıs 2025 , 11:13
Bakan Işıkhan duyurdu! 88’i yerli 95 ilaç daha geri ödeme listesine alındı... Hangi tedavilerde kullanılıyor?

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 88'i yerli 95 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Işıkhan, konuya ilişkin resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 88'i yerli üretim olmak üzere 95 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" ifadelerini kullandı.

88'i yerli 95 ilaç daha geri ödeme listesine alındı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü) 88'i yerli 95 ilaç daha geri ödeme listesine alındı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)


95 İLAÇ HANGİ TEDAVİLERDE KULLANILIYOR?

Peki, geri ödeme listesine alınan ilaçlar hangi hastalıklarda kullanılıyor?

95 ilaçtan 5'i kanser, 6'sı diyabet, 5'i kronik immün trombositopeni, 5'i talasemi (demir bağlayıcı), 5'i de astım ve KOAH tedavilerinde kullanılıyor.

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