;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Oğuzhan’da bekleyiş sürüyor
  2. Opare cepte Lang için son bir kez daha!

Sürpriz aday Khazri

Siyah-Beyazlılar, menajerlerin önerdiği konusunda çalışmalara başladı. Bonservisi Sunderland’te olan Tunuslu yıldız kiralık oynadığı Rennes’de 34 maça çıktı ve ağları 11 kez havalandırdı

Sürpriz aday Khazri
Takımdan ayrılan Anderson Talisca'nın yerini nokta bir transferle doldurmak isteyen Beşiktaş'ta arayışlar sürüyor... Bernard'tan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçen Siyah-Beyazlılar, Everton'lu Klaassen'le temaslarını sürdüyor. Son olarak, sezonu Rennes'de geçiren Wahbi Khazri'nin de Beşiktaş'ın transfer gündemine girdiği öğrenildi.

GÜNEŞ'İN RAPORU BEKLENİYOR
Menajerler tarafından teklif edilen 27 yaşındaki Tunuslu yıldızla ilgili araştırmalar yapan yönetim, teknik patron Şenol Güneş'ten olumlu rapor gelmesi halinde görüşmelere başlayacak. Bonservisi İngiliz kulübü Sunderland'te olan Wahbi Khazri'nin Rennes'le kiralık sözleşmesi sonra erdi.

ÇABUK, TEKNİĞİ DE MÜKEMMEL
İki yıl önce 12 milyon Euro'ya Bordeaux'dan Sunderland'e transfer olan Khazri, Ada'da bekleneni veremedi. Fakat Rennes'te çok başarılı bir sezon geçiren Tunuslu 10 numara, 34 resmi maçta 11 gol atarken, 4 de asist yaptı. Khazri çabukluğu ve müthiş top tekniği ile biliniyor.
Etiketler: , ,
  • 09 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ