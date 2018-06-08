Muğdat Çelik’i heyecan bastı!

Galatasaray ile anlaşan Akhisarsporlu Muğdat Çelik, resmi sözleşmeyi imzalamak için artık gün sayıyor. Tecrübeli oyuncunun yakın çevresine Sarı-Kırmızılı formayı giyeceği için çok heyecanlı olduğunu söylüyor... Fatih Terim'in isteğiyle transfer edilen 28 yaşındaki futbolcu bu sezon forma giydiği 35 maçta 7 gol atarken 9 da asist yaptı.