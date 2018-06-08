Galatasaray ile anlaşan Akhisarsporlu Muğdat Çelik, resmi sözleşmeyi imzalamak için artık gün sayıyor. Tecrübeli oyuncunun yakın çevresine Sarı-Kırmızılı formayı giyeceği için çok heyecanlı olduğunu söylüyor... Fatih Terim'in isteğiyle transfer edilen 28 yaşındaki futbolcu bu sezon forma giydiği 35 maçta 7 gol atarken 9 da asist yaptı.
Muğdat Çelik’i heyecan bastı!
Etiketler: Muğdat Çelik , Fatih Terim , Galatasaray
- 08 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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