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’i heyecan bastı!

Muğdat Çelik’i heyecan bastı!
Galatasaray ile anlaşan Akhisarsporlu Muğdat Çelik, resmi sözleşmeyi imzalamak için artık gün sayıyor. Tecrübeli oyuncunun yakın çevresine Sarı-Kırmızılı formayı giyeceği için çok heyecanlı olduğunu söylüyor... Fatih Terim'in isteğiyle transfer edilen 28 yaşındaki futbolcu bu sezon forma giydiği 35 maçta 7 gol atarken 9 da asist yaptı.
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