Altın adam Rıza

Rusya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda mili güreşçimiz Rıza Kayaalp, altın madalyanın sahibi oldu. 130 kilo finalinde Rus Vitalii Shchur'u 2-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi olan Rıza, toplamda ise 8. kez Avrupa şampiyonu olarak "Asrın Güreşçisi" unvanına sahip Hamza Yerlikaya'nın rekorunu egale etti.
EKREM'DEN BRONZ
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye dün bir de bronz madalya kazandı. Grekoromen stil 55 kiloda Ekrem Öztürk, Bulgar Nedyalko Petrov 'u 12-4 teknik üstünlükle yenerek bronz madalya elde etti. Ekrem maç sonunda büyük sevinç yaşadı.
ERDOĞAN KUTLADI
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çektiği telgrafla tebrik etti.
EKREM'DEN BRONZ
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye dün bir de bronz madalya kazandı. Grekoromen stil 55 kiloda Ekrem Öztürk, Bulgar Nedyalko Petrov 'u 12-4 teknik üstünlükle yenerek bronz madalya elde etti. Ekrem maç sonunda büyük sevinç yaşadı.
ERDOĞAN KUTLADI
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çektiği telgrafla tebrik etti.
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