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Altın adam Rıza

Grekoromen stil 130 kilo finalinde Rus Shchur’u yenen , 8. kez oldu. Rıza böylelikle ’yı yakaladı

Altın adam Rıza
Rusya'da düzenlenen 'nda grekoromen stil 130 kiloda mili güreşçimiz Rıza Kayaalp, nın sahibi oldu. 130 kilo finalinde Rus Vitalii Shchur'u 2-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi olan Rıza, toplamda ise 8. kez olarak "Asrın Güreşçisi" unvanına sahip Hamza Yerlikaya'nın rekorunu egale etti.

EKREM'DEN BRONZ
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda dün bir de bronz madalya kazandı. Grekoromen stil 55 kiloda Ekrem Öztürk, Bulgar Nedyalko Petrov 'u 12-4 teknik üstünlükle yenerek bronz madalya elde etti. Ekrem maç sonunda büyük sevinç yaşadı.

ERDOĞAN KUTLADI
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 'i çektiği telgrafla tebrik etti.
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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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