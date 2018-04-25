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Akıl tutulması yaşıyorlar

’ın, “ 3-0 hükmen mağlup sayılmalı”sözlenrie sert yanıt verdi. Beşiktaş’tan yapılan açıklamada “Bize çamur atanlar için söylenebilecek tek söz ‘akıl tutulması’ yaşadıklarıdır” ifadeleri kullanıldı

Akıl tutulması yaşıyorlar

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki gerginlik tavan yaptı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın dün düzenlediği basın toplantısında, "Beşiktaş 3-0 mağlup edilmeli" sözleri ortalığı gerdi. Siyah-Beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, " ve 'nun açıklamalarını kınıyoruz" denildi.

NEFRET SÖYLEMİ BIRAKILMALI
Spordaki nefret ortamının kaybolmasının temenni edildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Federasyonun kurulları bu tarz algı operasyonlarıyla değil, somut deliller ışığında bağımsız karar vermeli"



BEŞİKTAŞ ÖRNEK OLMUŞTUR
"Perşembe akşamı yaşananlara rağmen kulübümüzün duruşu, yapıcı söylemleri ortadadır. Başkanımızın açıklamaları ve taraftarımızın tribünlerde maç boyunca sergilediği küfürsüz görüntüler örnek olmuştur."

SÖYLENECEK TEK SÖZ VAR...
"Son olarak belirtmek isteriz ki 'a, temsil ettiği değerlere, bu camiayı özümsemiş ve bünyesinde bulunmaktan şeref duyan insanlara çamur atanlar için söylenebilecek tek söz 'akıl tutulması' yaşadıklarıdır."

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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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