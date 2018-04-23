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Fener tek yumruk

maçına ilgi çok büyük. Ülker Stadı’nın tamamına yakının dolması bekleniyor. Tatil edilen derbi maçı ile ilgili özel pankartlar da hazırlanıyor

Fener tek yumruk
Bugün ligde Antalyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Tatil edilen kupa derbisinin ardından haksızlığa ve kumpasa uğradıklarını düşünen Fenerbahçeli taraftarlar Antalya maçına yoğun ilgi gösteriyor. Sarı-Lacivertli taraftarların bu gece stadın tamamına yakın bir kısmını doldurması bekleniyor. Antalya maçında tribünlerde özel pankartların da olacağı öğrenildi.

PANKARTLAR HAZIR BEKLİYOR
Tatil edilen Beşiktaş derbisi ile ilgili olarak tribünlerde pankartların yer alacağı da gelen haberler arasında. Kendi aralarında toplantı üstüne toplantı yapan Fenerbahçeli futbolcular da kenetlenmiş durumda.

TARAFTARLARA ÖZEL GÖREV
Kupa derbisi sonrası moral bozukluğunun maça yansımaması için büyük çaba sarfediliyor. Bu arada taraftarların takımı sabote etmek isteyen kişilere uyanık olması için paylaşımlar da yapılıyor.

'DE KRİTİK GECE
Süper Lig'in 30. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyum'unda Antalyaspor'u konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Zirve iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe'de sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

FENER'DE SARI KART ALARMI
'de 3 futbolcu kart cezası sınırında bulunuyor. 3'er sarı kartı bulunan Soldado, Nabil Dirar ve bugünkü maçında kart görürlerse önünüzdeki hafta oynanacak Kasımpaşa deplasmanında forma giyemeyecek.
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  • 23 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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