Tek düşüncem şampiyonluk

Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabri ligde 8 maç kaldığını ifade ederek şu anda yeni sözleşmeyi düşünecek durumda olmadığını söyledi. Siyah-Beyazlı eldiven kalan haftalarda birbirinden zorlu maçlara çıkacaklarını söyleyerek, "Şu anda tamamen şampiyonluğa odaklandım. Bu maçlardan sonra nasıl olsa yönetimle anlaşırız. Şu anda sözleşmemle ilgili konuşmanın doğru bir zaman olmadığını düşünüyorum" dedi. Ligde arka arkaya 3. kez şampiyon olmak istediklerini dile getiren Fabri, "Her maç bir final. Hata yapmazsak ipi göğüsleriz. Bu takımın bunu yapacak gücü var" ifadesini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.