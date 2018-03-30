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Tek düşüncem şampiyonluk

şu anda yeni sözleşmeyle ilgilenmediğini söyleyerek, “Tek düşüncem şampiyonluk. Nasıl olsa anlaşırız”dedi

Tek düşüncem şampiyonluk
Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabri ligde 8 maç kaldığını ifade ederek şu anda yeni sözleşmeyi düşünecek durumda olmadığını söyledi. Siyah-Beyazlı eldiven kalan haftalarda birbirinden zorlu maçlara çıkacaklarını söyleyerek, "Şu anda tamamen şampiyonluğa odaklandım. Bu maçlardan sonra nasıl olsa yönetimle anlaşırız. Şu anda sözleşmemle ilgili konuşmanın doğru bir zaman olmadığını düşünüyorum" dedi. Ligde arka arkaya 3. kez şampiyon olmak istediklerini dile getiren , "Her maç bir final. Hata yapmazsak ipi göğüsleriz. Bu takımın bunu yapacak gücü var" ifadesini kullandı.
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