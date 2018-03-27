Demba ba süprizi
Yönetim, Göztepe’deki çıkışı nedeniyle Ba’yı listenin en başına aldı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Senegalli golcüden de olumlu cevap alındı
DEVRE ARASI TERCİH EDİLMEDİ
Yönetim Çin'de sakatlandıktan sonra 1.5 sezon doğru düzgün futbol oynayamayan ancak bireysel idmanları ihmal etmeyen Demba Ba'yı alma riskine girmemiş onun yerine Vagner Love tercih edilmişti.
GÖZTEPE'DE MÜTHİŞ PERFORMANS
Demba Ba'nın Göztepe'de çıktığı 7 maçta 5 gol atması ve takımına büyük katkı sağlaması yönetimi harekete geçirdi. Beşiktaş'ın Senegalli yıldızı sezon sonunda yeniden renklerine bağlayacağı öğrenildi.
SEPİL'İN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ
Beşiktaş' a yeniden dönmeyi çok isteyen Demba Ba'nın gelişmelerden haberdar olduğu bu nedenle Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in yaptığı 2 yıllık yeni sözleşmeyi kabul etmediği ortaya çıktı.
- 27 Mart 2018, Salı
- Gazete
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