Erdoğan'dan çifte müjde

AK Parti'nin Trabzon 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor'a çifte müjde verdi. Erdoğan, Bordo-Mavililer'in eski stadı Avni Aker'le ilgili yaptığı açıklamada, "Yıllarca Trabzonspor'un başarılarına şahitlik eden Avni Aker'in yerine güzel bir şehir parkı ve takımımızın ve Trabzon hatıralarını yaşatacak, inşallah bir müzeyi orada kurmuş olacağız" ifadelerini kullandı.



ULUSLARARASI BİR STAT KAZANDIRDIK

Trabzon'da vatandaşlara konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'a kazındırdıkları 41 bin seyirci kapasiteli Şenol Güneş Stadı'nın uluslararası düzeyde bir tesis olarak şehre hizmet verdiğini kaydederek, ulaşım problemini de tamamen bitereceklerini ifade etti.



ULAŞIM SORUNU DA ORTADAN KALKACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sıcak asfalt hazırlığı da yapıldı. Kanuni bulvarı ile sahil bağlantı yollarına, kanuni bulvarı tünelleri ve kavşakları ile tarihi bir projedir. Ulaşım sorunu tümüyle çözülmüş olacak"