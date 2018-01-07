Konoplyanka seferi başlıyor

SCHALKE İLE MASAYA OTURACAK
Ergün ilk olarak Ukraynalı yıldızın kulübü Schalke ile masaya oturacak. Bu görüşmede Konoplyanka'nın takımdaki son durumu sorularacak. Ardından yıldız futbolcunun kiralanması ya da bonservisinin alınması için teklif yapılacak.
YÖNETİME RAPOR SUNULACAK
Sezon başında da ismi Galatasaray ile anılan Konoplyanka'nın menajeriyle de bir araya gelecek olan Cenk Ergün yönetime konuyla ilgili raporunu sunacak. Başkan Dursun Özbek'in bu transferle ilgili önemli bir bütçe ayırdığı gelen bilgiler arasında.
BÜYÜK BİR HEYECAN YARATTI
Hücumun her iki kanadında ve forvet arkasında oynayabilen Yevhen Konoplyanka, Fatih Terim'in uzun süredir takip ettiği bir isim. Ukraynalı futbolcu, sosyal medyada da çok büyük bir heyecan yarattı.
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