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Konoplyanka seferi başlıyor

Sarı-Kırmızılılar, ’in ısrarla istediği konusunda resmi görüşmelere start veriyor. İlk olarak ile görüşecek olan , ardından da Ukraynalı oyuncunun menajeriyle bir araya gelecek

Konoplyanka seferi başlıyor
Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da gündem giderek ısınıyor... Sarı- Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği Yevhen Konoplyanka için resmi girişimlere başlıyor. Terim'in gelişi sonrası daha çok konusuna kanalize olan futbol direktörü Cenk Ergün'ün önümüzdeki hafta Almanya'ya gitmesi bekleniyor.

​SCHALKE İLE MASAYA OTURACAK
Ergün ilk olarak Ukraynalı yıldızın kulübü Schalke ile masaya oturacak. Bu görüşmede Konoplyanka'nın takımdaki son durumu sorularacak. Ardından yıldız futbolcunun kiralanması ya da bonservisinin alınması için teklif yapılacak.

YÖNETİME RAPOR SUNULACAK
Sezon başında da ismi Galatasaray ile anılan Konoplyanka'nın menajeriyle de bir araya gelecek olan Cenk Ergün yönetime konuyla ilgili raporunu sunacak. Başkan Dursun Özbek'in bu transferle ilgili önemli bir bütçe ayırdığı gelen bilgiler arasında.

BÜYÜK BİR HEYECAN YARATTI
Hücumun her iki kanadında ve forvet arkasında oynayabilen Yevhen Konoplyanka, Fatih Terim'in uzun süredir takip ettiği bir isim. Ukraynalı futbolcu, sosyal medyada da çok büyük bir heyecan yarattı.
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