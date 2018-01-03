Rekorlardan iflasa!

Süper Lig'de özellikle transferdeki başarılı hamleleriyle bir döneme damgasını vuran Gaziantepspor ekonomik sıkıntılar nedeniyle kısa sürede kapanmanın eşiğine geldi.
TABATA'DAN 8.5 MİLYON EURO
Kırmızı-Siyahlılar, 1990'lı yıllarınsonundan itibaren çoğunu üstdüzey kulüplere olmak üzere sattığıfutbolcuların bonservislerindenyüksek miktarda gelir elde etti. Gaziantepsporbu süreçte Elvir Bolic,Ayhan Akman, Yaw Preko, SamuelJohnson, İbrahim Üzülmez, JoaoBatista, Fatih Tekke, Kemal Aslan,İbrahim Toraman, İsmail Köybaşı,Rodrigo Tabata, Olcan Adınve Dany Nounkeu gibi isimlerinsatışından 60 milyon Euro'nunüzerinde gelir elde etti.Sadece Tabata'yı Beşiktaş'agöndererek 8.5 milyon Eurokazanan Kırmızı-Siyahlılar eğeracil durumdaki borçlarını ödeyemezsekapıya kilit vuracak.
G.Antepsporlu taraftarlar dün şehir meydanında toplandı ve yetkililere yardım çağrısı yaptı.
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