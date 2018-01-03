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Rekorlardan iflasa!

90’lı yılların ortasından itibaren yıldız futbolcularını satarak 60 milyon Euro’nun üzerinde para kazanan Kırmızı-Siyahlılar eğer acil olarak larını ödeyemezse kapısına kilit vuracak

Rekorlardan iflasa!
Süper Lig'de özellikle transferdeki başarılı hamleleriyle bir döneme damgasını vuran Gaziantepspor ekonomik sıkıntılar nedeniyle kısa sürede kapanmanın eşiğine geldi.


TABATA'DAN 8.5 MİLYON EURO
Kırmızı-Siyahlılar, 1990'lı yılların sonundan itibaren çoğunu üst düzey kulüplere olmak üzere sattığı futbolcuların bonservislerinden yüksek miktarda gelir elde etti. Gaziantepspor bu süreçte Elvir Bolic, Ayhan Akman, Yaw Preko, Samuel Johnson, İbrahim Üzülmez, Joao Batista, Fatih Tekke, Kemal Aslan, İbrahim Toraman, İsmail Köybaşı, Rodrigo Tabata, Olcan Adın ve Dany Nounkeu gibi isimlerin satışından 60 milyon Euro'nun üzerinde gelir elde etti. Sadece Tabata'yı Beşiktaş'a göndererek 8.5 milyon Euro kazanan Kırmızı-Siyahlılar eğer acil durumdaki larını ödeyemezse kapıya kilit vuracak.


G.Antepsporlu taraftarlar dün şehir meydanında toplandı ve yetkililere yardım çağrısı yaptı.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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