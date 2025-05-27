Denizli'deki apartlarda gizli kamera skandalı! Tutuklanan apart sahibinden mide bulandıran ifade: Fantezi için yaptım

Türkiye, Sapanca’daki bungalovlarda tespit edilen gizli kameraları konuşurken bir diğer skandal da Denizli’den geldi. Denizli’deki bir apartta prizlere gizli kamera yerleştirildiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili tutuklanan apart sahibi Murat Filiz’in ifadesi ise mide bulandırdı. Filiz, fantezi için yaptığını söylerken telefonuna yüklediği programla kamera ile kaydettiklerini canlı izlediği tespit edildi.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025 15:16

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Yunus Emre Mahallesi 6423 Sokak'taki bir apartmanın bodrum katında kalan M.A., duvara monte edilmiş üçlü prizden ışık yansıdığını fark etti. Durumdan şüphelenen M.A., yatağı ve banyoyu gören prizi söküp, içini açtı.

Denizli'de gizli kamera skandalı (DHA) Prizdeki gizli kamerayı bulan M.A., o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. M.A. daha sonra polise giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken polis ekipleri üç ayrı apart dairesinde inceleme yaptı.