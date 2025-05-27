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Denizli'deki apartlarda gizli kamera skandalı! Tutuklanan apart sahibinden mide bulandıran ifade: Fantezi için yaptım

Türkiye, Sapanca’daki bungalovlarda tespit edilen gizli kameraları konuşurken bir diğer skandal da Denizli’den geldi. Denizli’deki bir apartta prizlere gizli kamera yerleştirildiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili tutuklanan apart sahibi Murat Filiz’in ifadesi ise mide bulandırdı. Filiz, fantezi için yaptığını söylerken telefonuna yüklediği programla kamera ile kaydettiklerini canlı izlediği tespit edildi.

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Denizli’deki apartlarda gizli kamera skandalı! Tutuklanan apart sahibinden mide bulandıran ifade: Fantezi için yaptım

Yunus Emre Mahallesi 6423 Sokak'taki bir apartmanın bodrum katında kalan M.A., duvara monte edilmiş üçlü prizden ışık yansıdığını fark etti. Durumdan şüphelenen M.A., yatağı ve banyoyu gören prizi söküp, içini açtı.

Denizli'de gizli kamera skandalı (DHA)Denizli'de gizli kamera skandalı (DHA)

Prizdeki gizli kamerayı bulan M.A., o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. M.A. daha sonra polise giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken polis ekipleri üç ayrı apart dairesinde inceleme yaptı.

Gizli kamera skandalınd tutuklanan Murat Filiz'in ifadesi ortaya çıktı (DHA)Gizli kamera skandalınd tutuklanan Murat Filiz'in ifadesi ortaya çıktı (DHA)

Aramalarda apartlardaki üçlü prizlerin içine gizli kamera yerleştirildiği tespit edildi. Bu kapsamda sahibi olduğu daireyi apart dairelere çevirip, günlük ya da saatlik kiraya verdiği belirlenen apart sahibi Murat Filiz, gözaltına alındı.

Denizli'de gizli kamera skandalı (DHA)Denizli'de gizli kamera skandalı (DHA)

İncelemede; gizli kameraların içinde bulunan hafıza kartlarında çok sayıda kişinin uygunsuz görüntüleri olduğu belirlendi. Filiz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'de gizli kamera skandalı (DHA)Denizli'de gizli kamera skandalı (DHA)

CANLI İZLİYORMUŞ

Filiz'in polisteki ifadesi ortaya çıktı. Filiz ifadesinde gizli kameraları prizlere fantezi amacıyla yerleştirdiğini, yaşanan durum nedeniyle utandığını söylediği öğrenildi. Filiz'in gizli kameraları internete bağlı olarak kurduğu, yaşananları canlı olarak cep telefonundan izleyip, aynı zamanda da kaydettiği ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkmasının ardından apartlarda kalıp, kaydedildiğinden şüphelenen 4 kişi daha polise şikayetçi oldu. Böylelikle şikayetçi sayısı 5'e yükseldi.

Denizli'de gizli kamera skandalı (DHA)Denizli'de gizli kamera skandalı (DHA)

MAĞDURLAR TESPİT EDİLECEK

Diğer yandan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından hafıza kartlarındaki görüntüler de incelemeye alındı. Çok sayıda uygunsuz görüntünün yer aldığı hafıza kartlarındaki kişilerin de tespit edilerek Filiz'den şikayetçi olup, olmayacaklarının belirleneceği bildirildi.