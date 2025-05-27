Denizli'deki apartlarda gizli kamera skandalı! Tutuklanan apart sahibinden mide bulandıran ifade: Fantezi için yaptım
Türkiye, Sapanca’daki bungalovlarda tespit edilen gizli kameraları konuşurken bir diğer skandal da Denizli’den geldi. Denizli’deki bir apartta prizlere gizli kamera yerleştirildiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili tutuklanan apart sahibi Murat Filiz’in ifadesi ise mide bulandırdı. Filiz, fantezi için yaptığını söylerken telefonuna yüklediği programla kamera ile kaydettiklerini canlı izlediği tespit edildi.
Yunus Emre Mahallesi 6423 Sokak'taki bir apartmanın bodrum katında kalan M.A., duvara monte edilmiş üçlü prizden ışık yansıdığını fark etti. Durumdan şüphelenen M.A., yatağı ve banyoyu gören prizi söküp, içini açtı.
Prizdeki gizli kamerayı bulan M.A., o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. M.A. daha sonra polise giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken polis ekipleri üç ayrı apart dairesinde inceleme yaptı.
Aramalarda apartlardaki üçlü prizlerin içine gizli kamera yerleştirildiği tespit edildi. Bu kapsamda sahibi olduğu daireyi apart dairelere çevirip, günlük ya da saatlik kiraya verdiği belirlenen apart sahibi Murat Filiz, gözaltına alındı.