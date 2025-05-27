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Sayıştay'ın 163. Kuruluş Yıl Dönümü! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen Sayıştay'ın 163. Kuruluş Yıl Dönümü programında önemli açıklamalarda bulundu. Emanete sadakatsizliğin ihanetle eş değer olduğunu belirten Erdoğan, "Kamu malına el uzatmak, kul hakkına girmek en büyük günahlardan biridir." dedi. İster atanmış ister seçilmiş olsun kamu görevi yapan herkesin emanete sahip çıkmakla mükellef olduğunu dile getiren Erdoğan, "İş, eylem ve harcamalarda usulsüzlük varsa, hesabını önce yargıya sonra millete vermelidir. Merkezi ve yerel yönetimlerde kaynakların amacına uygun kullanılması önceliğimizdir. Bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :27 Mayıs 2025 , 14:55 Güncelleme Tarihi :27 Mayıs 2025 , 15:30
Sayıştay’ın 163. Kuruluş Yıl Dönümü! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

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Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen Sayıştay'ın 163. Kuruluş Yıl Dönümü programında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sayıştay'ımızın değerli başkan ve mensupları, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sayıştay'ımızın 163.yaşının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sayıştay, 163 yıldır ülkemizin kritik kurumlarından biri olarak görev yapıyor.

Devletin öncelikli görevi vatandaşına hizmettir. Bunun şartları adalet, emniyet, güvenliğin tüm ülkede sağlanmasıdır. Bu hizmetlerin sunulması kadar kaynakların etkin ve verimli kullanılması da önemlidir. Mali denetim kamuda hayati rol oynamaktadır. Sayıştay, devletin gelir gider ve mallarını denetlemekte, güven duyulan kamuya önemli katkılar sunulmaktadır. Devlet hazinesinin korunması Sayıştay uhdesindedir. Beytülmalde tüm vatandaşımızın hakkı ve payı var. Kamu malının denetimi hassas ve ince bir meseledir. Ecdadımız da bu konuda titiz olmuştur.

Başkan Erdoğan, Sayıştay'ın 163. kuruluş yıl dönümü programına katıldı. (AA)Başkan Erdoğan, Sayıştay'ın 163. kuruluş yıl dönümü programına katıldı. (AA)

EMANETE SADAKATSİZLİK İHANETLE EŞ DEĞERDİR
Bizim inancımızda emanete sadakatsizlik ihanetle eş değerdir. Kamu malına el uzatmak, kul hakkına girmek en büyük günahlardan biridir.

USULSÜZLÜK YAPAN HESABI ÖNCE YARGIYA SONRA MİLLETE VERİR
İster atanmış ister seçilmiş olsun kamu görevi yapan herkes milletin emanetine sahip çıkmakla mükelleftir. Görevi, unvanı konumu ne olursa olsun kamu malının usulsüz ya da savurgan şekilde kullanılması, beytülmalin istismar edilmesi bizim için asla kabul edilemez. İş, eylem ve harcamalarda usulsüzlük varsa, hesabını önce yargıya sonra millete vermelidir.

Çiğ süt içmeyenin başı da karnı da ağrımaz. Türkiye'yi safrasındaki taşlardan kurtaracak her adımın kazananı ülkemiz, demokrasimiz olacak. Biz de bunu desteklemeyi sürdüreceğiz. Kamu mali yönetim sisteminin verimli çalışması Sayıştay'ın faaliyetleri ile doğrudan bağlantılı. Son yıllarda Sayıştay'ın yetki alanını daha da genişlettik. Kamu iktisadi teşebbüs ve belediye şirketleri dahil kamu kaynağı kullanan tüm kurumları Sayıştay denetimi kapsamına aldık. Bu en önemli reformlardan biri oldu.

Yapay zeka destekli denetim programının test aşamasına gelmesi takdire şayan. Aynı şekilde Sayıştay'ın farklı ülkelerdeki yüksek denetim kurumlarına sunduğu katkıları çok değerli buluyorum. Bu iş birliklerini memnuniyetle takip ediyorum.

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