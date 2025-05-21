Sarsıntı yalnızca Büyükçekmece'de değil, başta Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt ve Küçükçekmece olmak üzere Avrupa Yakası'nın birçok ilçesinde hissedildi. Kısa süren ancak etkili olan deprem sonrası bazı vatandaşlar sokaklara çıktı. Sosyal medya platformlarında birçok kullanıcı, evlerinde hissettikleri sarsıntıyı paylaştı.

AFAD ve İstanbul Valiliği'nden yapılan ilk açıklamalarda, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı bildirildi. Ancak ekiplerin bölgede inceleme çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Fotoğraflar: X



A haber ekranlarında konuya ilişkin telefonla canlı yayına bağlanan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bu tür depremlerin beklenen sarsıntılar olduğunu ancak konumunun aynı fay üzerinde olabileceğine dikkat çekti.

"ARTÇILAR DEVAM EDECEK"

Prof Dr. Ersoy, İstanbul'da meydana gelen deprem sonrasında A Haber canlı yayanına telefonla bağlanarak depreme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy, yaptığı değerlendirmelerde, "Halen artçıların devam ettiği bir süreç içerisindeyiz. Dolayısıyla daha önce meydana gelen 6.2 ile 5.9'un depremlerinin Kumburgaz fayı üzerinde gibi görünüyor. Henüz harita üzerinde görme şansım olmadı ama bu büyüklükteki depremler elbet yaşanacak" ifadelerini kullandı.

FAY ZONU AKTİF

Prof Dr. Ersoy'un konuya ilişkin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle: Şu anda yaşanan 4 büyüklüğündeki depremi ben Maltepe'deyim ve hissedenler varmış. Avrupa yakasına göre zeminler farklı olmasına rağmen aşağı yukarı 40 kilometre uzaktayız. Depremin merkez üssünden ona rağmen buradan da hissedilmiş. Bu büyüklükte herhangi bir yıkım beklenmez. Bu sadece fay zonunun aktif olduğunu gösterir.

"6.2'NİN ÜZERİNE ÇIKARSA YENİDEN YORUMLANABİLİR"

Ne zaman ki 6.2'nin üzerine çıkarsa ancak o zaman yeni bir deprem gözüyle bakılabiliriz. Bu artçıların normalde 1 ay devam etmesi gerekir ama yine de bir net bir zaman dilimi söylemek zor. Bazen 15 günde sönümlenirken bazen 1 ay sürebiliyor. Ama daha sonraki dönemlerde yalnızca Kumburgaz fayında değil Avcılar ya da Adalar fayında faaliyetler olduğu zaman bunu farklı yorumlayabiliriz.

AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ