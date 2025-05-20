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TFF'nin kararına tepkiler büyüyor!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 3. Lig için aldığı yaş kararına tepkiler artıyor. 250 futbolcu, karara tepki göstermek için TFF'ye yürüdü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 16:49 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 17:13
TFF’nin kararına tepkiler büyüyor!

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun 3. Lig için yeni sezonda aldığı yaş kuralına tepkiler devam ediyor.

TFF'nin aldığı kararın ardından birçok futbolcu özellikle sosyal medyadan paylaşım yaparak bu karara tepki göstermişti.

RİVA'YA YÜRÜDÜLER

Sporx'in haberine göre bu kez futbolcular, TFF'ye yürüdü. 250 futbolcu, 3. Lig'e getirilen 25 yaşından büyük maksimum 5 oyuncu sınırı nedeniyle TFF'nin Riva'daki merkezine protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.

Aileleriyle birlikte gelen ve siyah giyen futbolcular, TFF'nin önümüzdeki sezon uygulayacağı kuralın kaldırılmasını talep etti.

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'ne randevu vermeyen TFF, protesto sonrası 2 yönetici ve 3 futbolcuyla konu hakkında görüşmeyi kabul etti.

YENİDEN GÖRÜŞECEKLER

Futbolcular ve TPD, kısa bir süre içerisinde TFF ile yeniden görüşecek. Ayrıca futbolcular öncelikle Tahkim Kurulu'na başvuracak. Sonrasında da UEFA ve Avrupa Kulüpler Birliği'nin yanı sıra birçok kuruluşla görüşülecek.

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