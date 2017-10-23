Kayseri tırmanışa geçti

Kayseri' de oynanan zorlu karşılaşmada Kayserispor,Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek yükselişini sürdürdü. Karşılaşmanın ilk devresi karşılıklı ataklarla geçerken gol sesi çıkmadı. Ancak 2 ekip de tehlikeli ataklar geliştirdi.
GOLLER 2. YARIDA
2. yarıya hızlı bir başlangıç yapan ev sahibi takım 49'da bir penaltı kazandı. Atışı kullanan Deniz 50'de Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi. 64'te sahneye çıkan Ryan Mendes skoru 2-0 yaptı. 90+1'de Ömer Ali farkı bire indirdi: 2-1. Böylece Sarı-Kırmızılı takım maçı 2-1 galip bitirerek çok önemli bir galibiyet elde etti.
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