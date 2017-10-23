 ;
Yol Durumu
  1. Önce durdur sonra vur
  2. Süper Lig'de istifa depremi!

tırmanışa geçti

, Konya engelini 2 golle geçerek yükselişe geçti. Ev saibhi ekibin gollerini Deniz (penaltı) ve Mendes atarken konuk takımın golünü Ömre Ali attı.

Kayseri tırmanışa geçti
Kayseri' de oynanan zorlu karşılaşmada Kayserispor, Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek yükselişini sürdürdü. Karşılaşmanın ilk devresi karşılıklı ataklarla geçerken gol sesi çıkmadı. Ancak 2 ekip de tehlikeli ataklar geliştirdi.

GOLLER 2. YARIDA
2. yarıya hızlı bir başlangıç yapan ev sahibi takım 49'da bir penaltı kazandı. Atışı kullanan Deniz 50'de spor'u 1-0 öne geçirdi. 64'te sahneye çıkan Ryan Mendes skoru 2-0 yaptı. 90+1'de Ömer Ali farkı bire indirdi: 2-1. Böylece Sarı-Kırmızılı takım maçı 2-1 galip bitirerek çok önemli bir galibiyet elde etti.
Etiketler:
  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar