2023 Ocak EMEKLİ MAAŞLARI hesaplandı! SSK, Bağ-Kur'a BOL KESEDEN 4 aylık ZAM.... Emekliler dört gözle bekliyordu!

Milyonlarca emekli, maaşlara yapılacak zamlarla ilgili yapılacak açıklamayı bekliyor. Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammı için kritik tarihler ocak ve temmuz. Memur ve memur emeklisi iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeye ek olarak enflasyona göre fark alırken, SSK ve Bağkur emeklileri hesaplanan 6 aylık enflasyona göre zam alıyor. Peki, emekli maaşları ne kadar olacak? 2023 Ocak emekli maaşları ne kadar? İşte merak edilenler...