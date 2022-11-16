2023 Ocak EMEKLİ MAAŞLARI hesaplandı! SSK, Bağ-Kur'a BOL KESEDEN 4 aylık ZAM.... Emekliler dört gözle bekliyordu!

Milyonlarca emekli, maaşlara yapılacak zamlarla ilgili yapılacak açıklamayı bekliyor. Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammı için kritik tarihler ocak ve temmuz. Memur ve memur emeklisi iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeye ek olarak enflasyona göre fark alırken, SSK ve Bağkur emeklileri hesaplanan 6 aylık enflasyona göre zam alıyor. Peki, emekli maaşları ne kadar olacak? 2023 Ocak emekli maaşları ne kadar? İşte merak edilenler...
⭕ EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?
Temmuz ayında en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı. 2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.
⭕ 3 OCAK 2023'TE NET ZAM BELLİ OLACAK
Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların alacağı zamlar net olarak 3 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak enflasyon oranıyla belirlenecek. Bu tarihten önce hesaplanan zam oranları sadece açıklandığı ay itibarıyla bilgilendirici oluyor.