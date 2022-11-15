Emekliler dört gözle bekliyordu! 2023 Ocak EMEKLİ MAAŞLARI hesaplandı! SSK, Bağ-Kur'a BOL KESEDEN 4 aylık ZAM....

Emekli ve memur zammı gündemde yer almaya devam ediyor. Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların alacağı maaş zammı belli oldu. Memur ve memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kurlulardan 1 puan daha fazla zam alacak.

⭕ EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Temmuz ayında en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı. 2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

⭕ 3 OCAK 2023'TE NET ZAM BELLİ OLACAK

Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların alacağı zamlar net olarak 3 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak enflasyon oranıyla belirlenecek. Bu tarihten önce hesaplanan zam oranları sadece açıklandığı ay itibarıyla bilgilendirici oluyor.

⭕ MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN MAAŞLARINA EK GÖSTERGE DE EKLENECE

Memur ve memur emeklilerinin maaşları ek göstergeye bağlı olarak artış yaşayacak. Mevcut enflasyon farkı ve sözleşmeden gelen zammın yanında ek gösterge farkından dolayı da maaşlar değişecek

⭕ OCAK 2023'TE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2022 yılı ilk 6 aylık enflasyon farkına göre memura 41,69 ve emekliye yüzde 42,35 oranında zam yapıldı. Gerçekleşecek olan enflasyonun yüzde 15 oranında olması durumunda emeklilerin en az yüzde 15'lik zam alacağı tahmin ediliyor.

⭕ MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ ZAM FARKLARINI NE ZAMAN ALACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Memurlara yapılacak ek zam görüşmelerinin de enflasyon rakamı belli olduktan sonra başlaması bekleniyor.

🔷EN DÜŞÜK TAHMİN

2022 enflasyon tahmini: % 65

6 aylık enflasyon: % 15.91

SSK/Bağ-Kur emeklisi

- Zam oranı: % 15.91

- 5 puan refah payı: % 20.91

- 10 puan refah payı: % 25.91

Memur/memur emeklisi

- Zam oranı: % 16.99

- 5 puan refah payı: % 22.41

- 10 puan refah payı: % 27.83

🔷TABAN AYLIKLARA NASIL YANSIYACAK?

Bağ-Kur esnaf emeklisi

Mevcut: 4.197,44 TL

Yüzde 15.91 zamlı: 4.865,25 TL

Yüzde 20.91 zamlı: 5.075,12 TL

Yüzde 25.91 zamlı: 5.285,00 TL



SSK (2000 öncesi) emeklisi

Mevcut: 4.687,06 TL

Yüzde 15.91 zamlı: 5.432,77 TL

Yüzde 20.91 zamlı: 5.667,12 TL

Yüzde 25.91 zamlı: 5.901,48 TL

SSK (2000 sonrası) emeklisi

Mevcut: 2.905,72 TL

Yüzde 15.91 zamlı: 3.368,02 TL

Yüzde 20.91 zamlı: 3.513,31 TL

Yüzde 25.91 zamlı: 3.658,59 TL

Bağ-Kur tarım emeklisi

Mevcut: 3.335,49 TL

Yüzde 15.91 zamlı: 3.866,17 TL

Yüzde 20.91 zamlı: 4.032,94 TL

Yüzde 25.91 zamlı: 4.199,72 TL

Memur

Mevcut: 9.105,00 TL

Yüzde 16.99 zamlı: 10.651,94 TL

Yüzde 22.41 zamlı: 11.145,43 TL

Yüzde 27.83 zamlı: 11.638,92 TL

🔷EN YÜKSEK TAHMİN

2022 enflasyon tahmini: % 73.12

6 aylık enflasyon: % 21.61

SSK/Bağ-Kur emeklisi

- Zam oranı: % 21.61

- 5 puan refah payı: % 26.61

- 10 puan refah payı: % 31.61

Memur/memur emeklisi

- Zam oranı: % 22.75

- 5 puan refah payı: % 28.43

- 10 puan refah payı: % 34.11

🔷TABAN AYLIKLARA NASIL YANSIYACAK?

Bağ-Kur esnaf emeklisi

Mevcut: 4.197,44 TL

Yüzde 21.61 zamlı: 5.104,51 TL

Yüzde 26.61 zamlı: 5.314,38 TL

Yüzde 31.61 zamlı: 5.524,25 TL

SSK (2000 öncesi) emeklisi

Mevcut: 4.687,06 TL

Yüzde 21.61 zamlı: 5.699,93 TL

Yüzde 26.61 zamlı: 5.934,29 TL

Yüzde 31.61 zamlı: 6.168,64 TL

SSK (2000 sonrası) emeklisi

Mevcut: 2.905,72 TL

Yüzde 21.61 zamlı: 3.533,65 TL

Yüzde 26.61 zamlı: 3.678,93 TL

Yüzde 31.61 zamlı: 3.824,22 TL

Bağ-Kur tarım emeklisi

Mevcut: 3.335,49 TL

Yüzde 21.61 zamlı: 4.056,29 TL

Yüzde 26.61 zamlı: 4.223,06 TL

Yüzde 31.61 zamlı: 4.389,84 TL

Memur

Mevcut: 9.105,00 TL

Yüzde 22.75 zamlı: 11.176,39 TL

Yüzde 28.43 zamlı: 11.693,55 TL

Yüzde 34.11 zamlı: 12.210,72 TL

Memur emeklisi

Mevcut: 6.078,20 TL

Yüzde 22.75 zamlı: 7.460,99 TL

Yüzde 28.43 zamlı: 7.806,23 TL

Yüzde 34.11 zamlı: 8.151,47 TL

🔶NOT: 3.500 TL ALTI EMEKLİ AYLIKLARI 3.500 TL OLARAK ÖDENİYOR