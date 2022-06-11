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    • SGK
    • 11.06.2022 09:08
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    • 11.06.2022 09:08
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    İstifa edene ise kıdem tazminatı ödeniyor! Emekli olmayı bekleyenler için büyük müjde! 44, 45 ve 46 yaşında emeklilik müjdesi

    Çalışanlar borçlanma yolu ile çok daha erken emekli olma talihi elde edebilirler. Kadınlar doğum borçlanması yapar iken erkekler ise askerlik borçlanması yaparak bunları emekli gün sayılarına dahil edebilir. Bayanlarda borçlanma ilk üç doğumda geçerli olmaktadır. Erkeklerde ise kısa devre askerlikler amacıyla borçlanma yoluna gitmek bir mana ifade etmese de uzun devre askerlik yapan kimseler borçlanma yolu ile çok daha erken emekli olabilmektedir.

    takvim.com.tr
    İstifa edene ise kıdem tazminatı ödeniyor! Emekli olmayı bekleyenler için büyük müjde!

    Borçlanmadan evvel işe giriş tarihinize bakmanız önemlidir. Çünkü şu an 99 senesinin Eylül ayından evvel işe girmiş olan vatandaşların erken emekli olabilecekleri konuşulmaktadır. Sizde borçlanma tekniği ile emeklilik yaşınızı düşürme şansı elde edebilirsiniz. Burada prim borçlarına dikkat etmek durumundasınız! Erken emekli olmak isteyen çoğu bireyin üstünde tetkik yaptığı prim borçlanması vatandaşın zaruri nedenlerle çalışmadığı süreleri daha sonra borçlanması ve emekliliğe dahil günler durumuna getirmesidir. Bu şekilde binlerce vatandaş emekli olma vakitlerini çok daha öne çekmeyi başarmıştır.

    Prim Borçlanmaları

    Erken emekli olmak isteyen çoğu bireyin üstünde tetkik yaptığı prim borçlanması bireyin zaruri nedenlerle çalışmadığı süreleri daha sonra borçlanması ve emekliliğe dahil günler durumuna getirmesidir. Bu şekilde binlerce vatandaş emekli olma vakitlerini çok daha öne çekmeyi başarmıştır.

    Özellikle eski günlerde 15 ya da 18 ay boyunca askerlik yapan şahıslar ve bir çok kere doğum yapmış olan hanımlar bu sayede onlarla aynı vakitte işe başlamış kimselerden çok daha erken emekli olma hakkı elde etmiştir. Eğer sizlerde uzun vakit askerlik yapmış yada doğum yapmış bir kimseyseniz tavsiyemiz bu hali çalıştığınız firmada ki hukuk birimine sormanızdır.

        Kıdem Tazminatı Kaç Günde Alınır?

        Kıdem tazminatı çoğu üstünlüğü yanında getirdiğinden ve vatandaşların hayatlarını kolaylaştırdığından ötürü çalışanlar doğrultusundan olabildiğince ehemmiyet verdiği konular arasında yer almaktadır. SGK eksperleri kıdem tazminatına hak kazanılması amacıyla 25 senelik sigortalılık zamanının doldurulması gerekliliğini dile getiriyorlar.

        Bu zamanı tamamlayan vatandaşların 4500 günlük prim zamanını tamamlamış olması yeterlidir. Bu şartlar 99 tarihinden evvel sigortalı olmuş olanlar amacıyla geçerlidir. Günümüzde ise bu şartlar daha ağır duruma getirilmiştir. Şu an 7000 prim gününü tamamlayan şahıslar kıdem tazminatı almaya hak kazanmaktadır. Bu şartlar altında 99 senedinden evvel sigorta girişi olan vatandaşların daha avantajlı bulunduğu söylenebilir.

        Kıdem Tazminatı şu vakita kadar kadar yürürlükte tespit edilen yada yürürlükten kalkan bütün iş yasalarında gerek mahiyeti itibariyle gerek uygulanabilirliği yönünden ve lüzumse hesaplanması yönünden her vakit tartışıla gelmiş, bu hususta birbirleriyle çelişen yada birbirini destekleyen ya da birbirine taban tabana karşıt yargı kararları ile her vakit çalışma hayatının gündeminde kalmış çok kapsamlı yorumlara dayanan bir yasa maddesi olmuştur.

            İşçi Kıdem Tazminatına Nasıl Hak Kazanır?

            1-İşçinin kendi talebi ile işten ayrılmamış olması,

            2-İşçinin işveren doğrultusundan AHLAK VE İYİ NİYET KURALLARINA UYMAYAN davranışları nedeniyle işten çıkarılmamış olması,

            3-İşçinin erkek ise muvazzaf askerliği nedeniyle işten ayrılmak mecburiyetinde kalmış olması,

            4-İşçinin işten ayrılması, İş yasasının 24, maddesinde belirti edilen İŞÇİNİN HAKLI BİR NEDENE DAYANARAK DERHAL İŞİ BIRAKMASI HAKKI şartına bağlı olması,

            5-İşçinin emeklilik şartlarını yerine getirmiş olup emeklilik amacıyla alakalı kuruma toptan ödeme yada maaş bağlanması amacıyla başvuru etmiş olması,

            6-İşçi en az 7000 gün prim ödeme gün adedi ya da en az 25 senelik sigorta ve 4500 gün prim ödeme gün adedi şartını yerine getirmiş olup bayan ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmayı beklemeden kendi talebi ile işten ayrılmış olması,

            506 sayılı yasanın geçici 81, maddesindeki emeklilik sürelerini doldurmuş olmak kaydı ile yalnızca yaşını doldurmayı bekliyor iken gene kendi arzusuyla işten ayrılmış olması,

            7-İşçi bayan ise ve çalışırken evlenmiş ise evlendikten ileri bir sene içerisinde işten ayrılmak istemesi,

            8- İşçinin aynı iş yerinde ya da aynı işverene bağlı farklı iş bölgelerinde en az bir senelik çalışma zamanı olmalıdır.
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            Haberler SGK İstifa edene ise kıdem tazminatı ödeniyor! Emekli olmayı bekleyenler için büyük müjde! 44, 45 ve 46 yaşında emeklilik müjdesi
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