İstifa edene ise kıdem tazminatı ödeniyor! Emekli olmayı bekleyenler için büyük müjde! 44, 45 ve 46 yaşında emeklilik müjdesi

Borçlanmadan evvel işe giriş tarihinize bakmanız önemlidir. Çünkü şu an 99 senesinin Eylül ayından evvel işe girmiş olan vatandaşların erken emekli olabilecekleri konuşulmaktadır. Sizde borçlanma tekniği ile emeklilik yaşınızı düşürme şansı elde edebilirsiniz. Burada prim borçlarına dikkat etmek durumundasınız! Erken emekli olmak isteyen çoğu bireyin üstünde tetkik yaptığı prim borçlanması vatandaşın zaruri nedenlerle çalışmadığı süreleri daha sonra borçlanması ve emekliliğe dahil günler durumuna getirmesidir. Bu şekilde binlerce vatandaş emekli olma vakitlerini çok daha öne çekmeyi başarmıştır.
Prim Borçlanmaları
Erken emekli olmak isteyen çoğu bireyin üstünde tetkik yaptığı prim borçlanması bireyin zaruri nedenlerle çalışmadığı süreleri daha sonra borçlanması ve emekliliğe dahil günler durumuna getirmesidir. Bu şekilde binlerce vatandaş emekli olma vakitlerini çok daha öne çekmeyi başarmıştır.
Özellikle eski günlerde 15 ya da 18 ay boyunca askerlik yapan şahıslar ve bir çok kere doğum yapmış olan hanımlar bu sayede onlarla aynı vakitte işe başlamış kimselerden çok daha erken emekli olma hakkı elde etmiştir. Eğer sizlerde uzun vakit askerlik yapmış yada doğum yapmış bir kimseyseniz tavsiyemiz bu hali çalıştığınız firmada ki hukuk birimine sormanızdır.