SGK son dakika açıkladı! Kendi ayaklarının üzerinde durmak isteyen herkese 85 bin TL dağıtılıyor!
Kendi özelinde geliştirmiş bulunduğu projeleri, yaptığı ödemeler ve yardım uygulamaları ile vatandaşlar doğrultusundan yakından takip edilen kamu kurumlarının başında gelen SGK, Avrupa Birliği ile yeni bir iş birliğine imza attı. Proje kapsamında kadın istihdamının desteklenmesini hedefleyen SGK, ayrıntıları paylaştı. İşte kamu kurumunun kadın istihdamı projesine dair haberin devamı
Sosyal Güvenlik Kurumu, Avrupa Birliği ile ortak bir projeye imza atıldığını duyurarak, projeye ilişkin ayrıntıları paylaştı.
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Avrupa Birliği İş Birliği ile Kadın Destek Projesi!
SGK, Avrupa Birliği ile bir iş birliği gerçekleştirdiğini duyurarak bayan istihdamının desteklenmesine yönelik yeni bir hibe destek projesinin geliştirildiğini açıkladı. "Women Up" ismi ile duyurulan, dilimize ise "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi" olarak çevrilen yeni hibe projesinin ayrıntıları, kamuoyu ile paylaşıldı.
SGK- Avrupa Birliği iş birliği içinde tasarlanmış olan Women Up Projesi'nin, şuanlık sadece tespit edilen 7 ilde yaşam sürdüren bayan girişimcileri kapsamına giren ve proje kapsamında 20 ay süresince net asgari ücret kadar karşılıksız nakit desteği sağlanacağı bildirildi. Projenin yürürlüğe girdiği iller ise şu şekilde açıklandı:
- İstanbul
- Samsun
- Denizli
- Aydın
- Şanlıurfa
- Kahramanmaraş
- Ankara
Women Up Projesi'ne Kimler Başvuru Yapabilir?
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Avrupa Birliği ile yapmış olduğu iş birliğinden doğan Women Up Projesi'ne başvuru yaparak hibe ödemesi almak isteyen kadın girişimciler için proje başvuru şartları yayınlandı.