SGK son dakika açıkladı! Kendi ayaklarının üzerinde durmak isteyen herkese 85 bin TL dağıtılıyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Avrupa Birliği İş Birliği ile Kadın Destek Projesi!

SGK, Avrupa Birliği ile bir iş birliği gerçekleştirdiğini duyurarak bayan istihdamının desteklenmesine yönelik yeni bir hibe destek projesinin geliştirildiğini açıkladı. "Women Up" ismi ile duyurulan, dilimize ise "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi" olarak çevrilen yeni hibe projesinin ayrıntıları, kamuoyu ile paylaşıldı.