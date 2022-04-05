Emekli maaşına ek 3.000 TL ödeme yapılacak! 2022 emekli maaş zammının ardında bankalardan yeni destek!

Bankalar emekli maaş müşterilerine verecekleri nakit promosyon oranlarında güncellemeye gitti. Şekerbank'ın en yüksek oranlar ile sağladığı nakit promosyon desteği kapsamında, ilk defa emekli maaşını taşıyanlara özel ayrıcalıklı bankacılık hizmetlerinin de sunulması hedefleniyor.

Şekerbank doğrultusundan 3 bin TL'ye varan promosyon ödemelerinin yapılacağının açıklanmasının sonrasında çoğu emekli bu haberi memnuniyetle karşıladı. İlk defa maaşlarını taşıyacak emeklilerin Şekerbank Tamamlayan Hesap ile yüzde 0 faiz civarlarına sahip masrafsız olarak nakit ihtiyaçlarının da karşılanması sağlanmaktadır. Şeker Bonus ile kredi kartından 3.500 TL harcama yapılması durumunda ise 300 TL'ye varan bonus kazanma talihi da elde edilecek.