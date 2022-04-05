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    • SGK
    • 05.04.2022 11:41
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    • 05.04.2022 11:41
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    Emekli maaşına ek 3.000 TL ödeme yapılacak! 2022 emekli maaş zammının ardında bankalardan yeni destek!

    Bankalar harekete geçti. 3.000 TL’ye varan emekliye ek ödeme fırsatları yardımıyla bütün kişilerin maaşına ek destek ödemelerinden yararlanması sağlanacak. En düşük emekli maaşının 2 bin 500 TL olmasının sonrasında bankaların ödeyecekleri 2022 emekli promosyon oranları da belli oldu. İşte bankaların en yüksek emekli promosyonları…

    takvim.com.tr
    Emekli maaşına ek 3.000 TL ödeme yapılacak!

    Bankalar emekli maaş müşterilerine verecekleri nakit promosyon oranlarında güncellemeye gitti. Şekerbank'ın en yüksek oranlar ile sağladığı nakit promosyon desteği kapsamında, ilk defa emekli maaşını taşıyanlara özel ayrıcalıklı bankacılık hizmetlerinin de sunulması hedefleniyor.
    Şekerbank doğrultusundan 3 bin TL'ye varan promosyon ödemelerinin yapılacağının açıklanmasının sonrasında çoğu emekli bu haberi memnuniyetle karşıladı. İlk defa maaşlarını taşıyacak emeklilerin Şekerbank Tamamlayan Hesap ile yüzde 0 faiz civarlarına sahip masrafsız olarak nakit ihtiyaçlarının da karşılanması sağlanmaktadır. Şeker Bonus ile kredi kartından 3.500 TL harcama yapılması durumunda ise 300 TL'ye varan bonus kazanma talihi da elde edilecek.

    Akbank SGK Emekli Maaş Ödemeleri

    Tüm SGK emeklilerine maaşlarına ek 2.500 TL nakit promosyon ödemesi gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Nisan 2022 tarihinde maaşlarını taşımayı taahhüt eden bütün emeklilerin bu fırsattan yararlanması sağlanacak. Hem de emekli maaşlarını iki gün daha eskiden %0 faiz oranları ile maaşlarını erkenden çekme fırsatlarından da yararlanması sağlanmaktadır.

    Emekli maaşını 3 yıllığına Akbank'a taşımayı taahhüt eden vatandaşlar, aldıkları maaş civarlarına göre değişik nakit desteklerinden yararlanabilecek. 1.499 TL'ye kadar emekli maaşı alanlar amacıyla 1.750 TL, 1.500 - 2.499 TL arasında 2.100 TL ve 2.500 TL ve üstünde maaş alanlar ise 2.500 TL nakit promosyonu alabilecek. En düşük emekli maaşının 2.500 TL olarak belirlenmesinin sonrasında yurttaşların bankalardan alacakları promosyon oranları da yükselmiş oldu.

        QNB Finansbank Emekli Promosyonu

        QNB Finansbank doğrultusundan emeklilerin şubelere bile gitmesine lüzum kalmadan 2 bin 200 TL'ye varan nakit promosyon seçeneklerinden yararlanması sağlanmaktadır. Hem de çoğu bankacılık hizmetlerinin emeklilere özel bedava olarak gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Ücretsiz havale - EFT hizmetlerinin yanı sıra başka banka ATM'lerinden bedava para çekme üstünlükleri da QNB Finansbank doğrultusundan emekli promosyon ödemeleri ve emekli bankacılığı hizmetleri kapsamında sunulmaktadır.

        2022 senesine dair bütün emekli maaşlarının zamlı yeni oranlar üstünden hesaplanmasının sonrasında bankaların maaşını taşıyan emekliler amacıyla sunmuş olduğu promosyon oranlarında da cazip teklifler sunulmaya devam ediyor.
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        Haberler SGK Emekli maaşına ek 3.000 TL ödeme yapılacak! 2022 emekli maaş zammının ardında bankalardan yeni destek!
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