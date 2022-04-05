RAMAZAN İMSAKİYE
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Erken emeklilikte kaçırılan sır ortaya çıktı! SGK uzmanı formülü verdi, 10 yıl çalışana emeklilik piyangosu müjdesi!

Türkiye'de çoğu çalışanın emeklilikle alakalı merak ettiği yeni detaylar meydana çıkmaya devam ediyor. SGK doğrultusundan hesaplanan ve emeklilikte öneme alınan prim, yaş ve sigortalılık zamanı gibi kıstaslara göre kişilerin emekli olacakları tarihler belli oluyor. Fakat birtakım durumlarda erken emekli olmak isteyenlere seçenek seçenekler sunuluyor. İlgili yasalara göre normal şartlar altında emeklilik amacıyla prim, yaş ve sigortalılık zamanı emeklilik amacıyla öneme alınıyor. 10 sene ve 3600 prim gün sayısından emeklilik ise birtakım vatandaşlar amacıyla hayal olmaktan çıktı. Peki, 10 senelik çalışma ise nasıl emekli olunur? İşte erken emeklilikte kaçırılan o detaylar

takvim.com.tr
05.04.2022 09:10 - Son Güncelleme: 05.04.2022 09:12
Erken emeklilikte kaçırılan sır ortaya çıktı! SGK uzmanı formülü verdi, 10 yıl çalışana emeklilik piyangosu müjdesi!

Emeklilik için aranan temel şartlar arasında belirli bir yaşı doldurmak, belli prim gün sayısını ödemek ve sigortalılık süresinin tamamlanmasını beklemek gerekiyor. Kadınlar için 20, erkekler için 25 yılın geçmesi bu gerekiyor. Bu şartların karşılanması ile emeklilik elde edilse de bazı durumlarda bu sürelerin daha erkene çekilmesi de sağlanabiliyor.

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Erken emeklilikte kaçırılan sır ortaya çıktı! SGK uzmanı formülü verdi, 10 yıl çalışana emeklilik piyangosu müjdesi!

Kısmı Emeklilik ile 10 Yılı Doldurarak Emekli Olunabiliyor.

3600 prim günü ile emeklilik olarak da bilinen kısmi emeklilik, 10 tam yılın doldurulması ile emeklilik hakkının elde edilmesini ifade ediyor.

Erken emeklilikte kaçırılan sır ortaya çıktı! SGK uzmanı formülü verdi, 10 yıl çalışana emeklilik piyangosu müjdesi!

Primleri normal emeklilik için yeterli olmayan vatandaşların daha az prim günüyle fakat daha geç yaşta emekli olmaları için tanınan bir hak olarak çok sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Erken emeklilikte kaçırılan sır ortaya çıktı! SGK uzmanı formülü verdi, 10 yıl çalışana emeklilik piyangosu müjdesi!

Kısmı emeklilik için şartı ise sigortalı olarak çalışmaya başlanan tarihe ve sigorta statüsüne göre değişiklik gösterebilmektedir. Sigortalı olarak çalışmaya 8 Eylül 1999 tarihinden önce başlayan SSK'lılar, 3600 prim günü ile kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşında kısmi emekli olma hakkın oluşmasını sağlıyor.

Erken emeklilikte kaçırılan sır ortaya çıktı! SGK uzmanı formülü verdi, 10 yıl çalışana emeklilik piyangosu müjdesi!

Aynı dönemde çalışmaya başlayan bir Bağ Kur'lu ise 5400 prim günü ile kadınlarda 56, erkeklerde 58 yaşında kısmi emeklilik aylığı almaya hak kazanabiliyor.

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