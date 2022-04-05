Erken emeklilikte kaçırılan sır ortaya çıktı! SGK uzmanı formülü verdi, 10 yıl çalışana emeklilik piyangosu müjdesi!

Emeklilik için aranan temel şartlar arasında belirli bir yaşı doldurmak, belli prim gün sayısını ödemek ve sigortalılık süresinin tamamlanmasını beklemek gerekiyor. Kadınlar için 20, erkekler için 25 yılın geçmesi bu gerekiyor. Bu şartların karşılanması ile emeklilik elde edilse de bazı durumlarda bu sürelerin daha erkene çekilmesi de sağlanabiliyor.