Maaşlara ek olarak 2.500 TL ödeme yapılıyor! Biraz önce belli oldu! Son başvuru tarihi belli oldu

SGK ile bankalar arasında yapılan anlaşma gereği 2020/2023 dönemi için emekli promosyon ödemelerinde oranlar belirlenmişti. Mart ayının sonuna kadar 2 bin lira olarak ödeme gerçekleştiren İş Bankası, Nisan 2022 itibariyle 2.500 TL olarak emekli promosyon ödemlerinin yapılacağını duyurdu.