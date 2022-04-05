RAMAZAN İMSAKİYE
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Maaşlara ek olarak 2.500 TL ödeme yapılıyor! Biraz önce belli oldu! Son başvuru tarihi belli oldu

SGK ve bankalar arasında oluşturulan uyuşma kapsamında ilk emekli maaş ödemesi amacıyla İş Bankası'nı tercih edenlere 2.500 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak. SGK emekli maaş ödemeleri kapsamında promosyon oranlarını artırma kararı alan Türkiye İş Bankası, 2022 senesinde emeklinin nakit sıkıntısına deva olmayı hedefliyor. 30 Haziran 2022 tarihine kadar başvurularını yapan bütün SGK emeklilerinin 2.500 TL emekli promosyon oranlarından yararlanması sağlanacak. İşte en yüksek promosyon veren banka...

takvim.com.tr
05.04.2022 09:15 - Son Güncelleme: 05.04.2022 09:15
Maaşlara ek olarak 2.500 TL ödeme yapılıyor! Biraz önce belli oldu! Son başvuru tarihi belli oldu

SGK ile bankalar arasında yapılan anlaşma gereği 2020/2023 dönemi için emekli promosyon ödemelerinde oranlar belirlenmişti. Mart ayının sonuna kadar 2 bin lira olarak ödeme gerçekleştiren İş Bankası, Nisan 2022 itibariyle 2.500 TL olarak emekli promosyon ödemlerinin yapılacağını duyurdu.

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Maaşlara ek olarak 2.500 TL ödeme yapılıyor! Biraz önce belli oldu! Son başvuru tarihi belli oldu

2022 Emekli Promosyon Ödemesi Ne Zaman Yapılacak?

Türkiye İş Bankası SGK emeklilerinin 3 yıl süre ile emekli maaşını almayı taahhüt etmeleri halinde ödemelerini kolayca almaları sağlanacak.

Maaşlara ek olarak 2.500 TL ödeme yapılıyor! Biraz önce belli oldu! Son başvuru tarihi belli oldu

Türkiye İş Bankası hesaplarına yapılacak ilk maaş ödemesinin ardından promosyon ödemeleri belirlenen miktarlara göre kişilerin hesaplarına aktarılacak.

Maaşlara ek olarak 2.500 TL ödeme yapılıyor! Biraz önce belli oldu! Son başvuru tarihi belli oldu

İlgili dönem için belirlenen oranlarda, ödemlerine aracılık eden tüm emekli maaşlarının 1 aylık miktarına denk gelen tutarı 3 yıl için peşin ödenmektedir.

Maaşlara ek olarak 2.500 TL ödeme yapılıyor! Biraz önce belli oldu! Son başvuru tarihi belli oldu

Emekli Maaşı Promosyon Miktarı Yükseldi!

Türkiye İş Bankası emekli promosyon oranlarının yükselmesinin ardından birçok emekli emekli maaşını İş Bankası'na taşımaya devam ediyor.

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