SGK'dan ödeme alanlara müjde! 1.400 TL zam geldi mi? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi ödeme tarihi...
Ramazan ayının yaşandığı şu günlerde, ülke sınırları içerisinde yaşayan milyonlarca emekli vatandaşı bayram heyecanı sarmaya başladı. Emekliler, bu yıl ikramiye tutarlarına zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyorlar. İşte emekli ikramiyelerine ilişkin haberin ayrıntıları…
Geride bıraktığımız yılın son aylarında döviz kurlarında ve altın piyasasında yaşanan ani yükselişler, gündelik hayat akışı içerisinde satın alınan hizmetlere ve hizmet ürünlerine yüksek oranlı zamların yapılmasına sebep oldu. Yapılan ürün zamlarından direkt olarak etkilenen vatandaşlar, bütçelerini toparlayabilmek ve alım güçlerini artırabilmek adına nakit arayışına çıktılar.
Son zamanlarda nakde olan ihtiyaçları artan gruplardan biri, emekliler oldu. Tek maaş ile ayın sonunu getirmeye çalışan ancak çeşitli ekonomik ve siyasi sebeplerden ötürü gündelik hayata yansıtılan zam oranlarından ötürü ayın sonu göremeyen emekliler, cüzdanlarını doldurabilmek adına alternatif yöntemler araştırmaya başladılar.
Bayram İkramiyesinden Kimler Faydalanabiliyor?
Halk tarafından çoğunluk ile "emekli ikramiyesi" olarak bilinen ancak yalnızca emeklileri kapsamayan bayram ikramiyeleri hem ülke sınırları içerisinde yaşayan yaklaşık 13 milyon emekliye hem de Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan çeşitli kategoriler altında yardım alan diğer vatandaşlara ödeniyor.
Hali hazırda emekli olan vatandaşların bayram ikramiyesi alabilmek için herhangi bir kuruma başvuru yapmasına gerek kalmazken, SGK'dan bazı kategoriler altında yardım alan vatandaşların ikramiye tutarından yararlanabilmek için dilekçe aracılığı ile kurumlara başvuruda bulunması gerekebiliyor.