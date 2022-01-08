2022'de SGK'dan yıllarca erken emeklilik ve fazla maaş detayı! Emeklilere 12 maaş müjdesi sonrası vatandaşlar adeta bayram etti!

Emekli olmak isteyenler bağlamında SGK çoğu değişik programıyla sigorta kollarına göre fırsat sunuyor. 12 maaş çok alma olanağı gerçekleştiren SGK, ilaveten lüzumlu şartları gerçekleştiren bayan sigortalı çalışanlar için 6 seneye kadar erken emekli olma fırsatı da sunuyor. Erkekler ise 1 seneye kadar erken emeklilik avantajlarından yararlanarak maaşa ek ödeme takviyeleri de alabilecek. İşte SGK'tan bütün emeklileri ilgilendiren o açıklamalar…
Başvuru Yapan Herkes 12 Maaş Fazla Alma Fırsatından Yararlanabilecek
Askerlik ya da doğum borçlanması gibi SGK alakalı mevzuatlarında yer alan şartları gerçekleştiren bütün vatandaşlar erken emeklilik fırsatı elde ettiği gibi aynı vakitte 12 maaş çok alma imkanından da yararlanacak. Örneğin; askerlik zamanı boyunca geride bıraktığımız süreleri prim borçlanması ile ödeyen ve 18 ay askerlik zamanı amacıyla 1 sene erken emekli olacak bir vaatndaş için 12 maaş çok alma üstünlüğü sunulacak.
Devlet doğrultusundan borçlanma ardından vergi iadesi ve indirimler kapsamında doğum ve askerlik borçlanmaları amacıyla destek de sağlanmaktadır. SGK üzerinden borçlanma yöntemlerini kullanarak alakalı şartları gerçekleştiren bütün kişilerin erken emeklilik fırsatlarından yararlanması olası duruma getirilmiştir.
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