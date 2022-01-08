2022'de SGK'dan yıllarca erken emeklilik ve fazla maaş detayı! Emeklilere 12 maaş müjdesi sonrası vatandaşlar adeta bayram etti!

Başvuru Yapan Herkes 12 Maaş Fazla Alma Fırsatından Yararlanabilecek

Askerlik ya da doğum borçlanması gibi SGK alakalı mevzuatlarında yer alan şartları gerçekleştiren bütün vatandaşlar erken emeklilik fırsatı elde ettiği gibi aynı vakitte 12 maaş çok alma imkanından da yararlanacak. Örneğin; askerlik zamanı boyunca geride bıraktığımız süreleri prim borçlanması ile ödeyen ve 18 ay askerlik zamanı amacıyla 1 sene erken emekli olacak bir vaatndaş için 12 maaş çok alma üstünlüğü sunulacak.