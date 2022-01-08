SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilik tarihini 6 yıl erkene çekebilirsiniz! Milyonlarca sigortalının haberi dahi yok!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) erken emeklilik hususu ile alakalı ayrıntılı uygulamalar ile fazlası vatandaşa emeklilik fırsatı sunuyor. Kadın çalışanları ilgilendiren yeni bir ayrıntı ise emeklilik hayali kuranları sevindirdi. Doğum yaptıktan sonra işini bırakmak mecburiyetinde kalan fazlası bayan amacıyla emeklilik yolu bu sayede açılmış oldu. Doğum borçlanması ile 2160 gün erken emeklilik olası…
Sigortalılık kapsamında lüzumlu şartları gerçekleştiren ve doğum borçlanmasından yararlanmalarında rastgele bir engel görülmeyen bütün kişilerin 6 seneye kadar erken emekli olması olası olacak. Üç çocuk ayrıntısını kaçıran fazlası birey ise fazlası vakit başvurularını erteleme yolunu tercih ediyor. Hem de SGK doğrultusundan stajdan sonra doğum yapan anneler amacıyla de bu ile alakalı geçerli olacağı duyurusu yapılmıştı.
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Doğum Borçlanması Şartları Nelerdir?
SGK içeriğinde rastgele bir sigorta kolunda çalışan bütün bayan sigortalılar amacıyla iki senelik borçlanmaları sağlanmaktadır. Fakat söz hususu haktan yararlanmak amacıyla alakalı mevzuat kapsamında tespit edilen şartların sağlanması gerekmektedir. 3 çocuğa kadar tanınmış borçlanma hakkı ile 6 seneye kadar (2160 gün) erken emeklilik fırsatı sunulur.
Doğum borçlanması bağlamında aranan esas şartları ise şunlardır:
· Doğumdan evvel sigortalı olmak.
· Doğum ardından rastgele bir prim ödemesi yapılmamış olması.
· Borçlanılacak vakit amacıyla çocuğun yaşıyor olması.