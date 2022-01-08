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    • SGK
    • 09.01.2022 13:01
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    • 09.01.2022 13:01
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    SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilik tarihini 6 yıl erkene çekebilirsiniz! Milyonlarca sigortalının haberi dahi yok!

    Sigortalı olarak belirli vakit iş hayatında tespit edilen fakat doğum nedeniyle işten ayrılan yüzbinlerce vatandaş amacıyla erken emeklilik kapsamı genişletildi. Çocuk sayısına göre değişen borçlanma oranları kapsamında, 3 çocuğa kadar hak tanınıyor. 3 çocuğa kadar borçlanma hakkının tanınmasının ardından da bayan sigortalının işlemiş devre borçları hesaplanarak 6 seneye kadar erken emeklilik hakkı verilmiş oldu. 2160 gün olarak hesaplanan 3 çocuk amacıyla doğum borçlanması, ilaveten evlat edinen anneler amacıyla de geçerlidir.

    takvim.com.tr
    SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilik tarihini 6 yıl erkene çekebilirsiniz! Milyonlarca sigortalının haberi dahi yok!

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) erken emeklilik hususu ile alakalı ayrıntılı uygulamalar ile fazlası vatandaşa emeklilik fırsatı sunuyor. Kadın çalışanları ilgilendiren yeni bir ayrıntı ise emeklilik hayali kuranları sevindirdi. Doğum yaptıktan sonra işini bırakmak mecburiyetinde kalan fazlası bayan amacıyla emeklilik yolu bu sayede açılmış oldu. Doğum borçlanması ile 2160 gün erken emeklilik olası…

    Sigortalılık kapsamında lüzumlu şartları gerçekleştiren ve doğum borçlanmasından yararlanmalarında rastgele bir engel görülmeyen bütün kişilerin 6 seneye kadar erken emekli olması olası olacak. Üç çocuk ayrıntısını kaçıran fazlası birey ise fazlası vakit başvurularını erteleme yolunu tercih ediyor. Hem de SGK doğrultusundan stajdan sonra doğum yapan anneler amacıyla de bu ile alakalı geçerli olacağı duyurusu yapılmıştı.

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    Doğum Borçlanması Şartları Nelerdir?

    SGK içeriğinde rastgele bir sigorta kolunda çalışan bütün bayan sigortalılar amacıyla iki senelik borçlanmaları sağlanmaktadır. Fakat söz hususu haktan yararlanmak amacıyla alakalı mevzuat kapsamında tespit edilen şartların sağlanması gerekmektedir. 3 çocuğa kadar tanınmış borçlanma hakkı ile 6 seneye kadar (2160 gün) erken emeklilik fırsatı sunulur.

    Doğum borçlanması bağlamında aranan esas şartları ise şunlardır:

    · Doğumdan evvel sigortalı olmak.

    · Doğum ardından rastgele bir prim ödemesi yapılmamış olması.

    · Borçlanılacak vakit amacıyla çocuğun yaşıyor olması.

        Staj Sürelerine Dikkat!

        Lise ya da üniversite devresinde oluşturulan stajlar emeklilik amacıyla uzun vadeli prim ödemesi yapılmadığı amacıyla emekliliğe tesir etmemektedir. Fakat doğum borçlanması amacıyla staj vakitleri de öneme alınmaktadır. Kadın sigortalının, staj sigortasından sonra doğum yapmış olması durumunda söz hususu uygulamadan yararlanması olası duruma getirilmiştir. Staj ardından da doğan çocuk sayısına göre borçlanma yöntemleri kullanılarak tescil şartının sağlanması ile erken emeklilik hakkı tanınmıştır.

        Doğum Borçlanması Süreleri Ne Kadar?

        Doğum borçlanması amacıyla sigortalının doğum yaptığı tarihten ileri prim ödemeleri öneme alınmamaktadır. Vefat eden çocukları amacıyla, çocuğun vefat ettiği tarihe kadar olan vakitlerin borçlanılması olasıdır. Sigortalıların doğum nedeniyle çalışamadıkları vakitler için en çok üç defa (3 çocuk) olmak üzere 2'şer senelik vakitler için toplamda 6 sene kadar borçlanma yapmaları olasıdır. Bütün şartları gerçekleştiren ve borçlarını ödeyen bayan sigortalıların 6 sene erken emeklilik fırsatından yararlanması için yeni seneye kadar başvuruları yapmaları tavsiye edilmektedir.
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