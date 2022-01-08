Biraz önce belli oldu! Maaşlara zam geldi, rakamlar değişti! Memurlara kamu çalışanlarına büyük müjde! 3 ay ödemesiz para hesaplara yatacak!

Kamu bankası olması sayesinde düşük oranlar ve uygun ödeme seçeneklerini bir arada sunmayı başaran Halkbank, 100.000 TL'ye kadar tüm kamu personelleri için ihtiyaç kredisi vermektedir. 0 – 50.000 TL arasında krediler için 36 ay vade uygulanırken, 50.001 TL – 100.000 TL arasında krediler için vade süresi 24 ay olarak belirlenmiştir.