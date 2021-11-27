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    • SGK
    • 28.11.2021 10:36
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    • 28.11.2021 10:36
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    Artık hemen ödeme alacaksınız! Flaş karar! SGK (SSK) harekete geçti! Tek yapmanız gereken ise...

    Artık hemen ödeme alacaksınız! Yapmanız gereken oldukça kolay! İstirahat raporları SGK doğrultusundan otomatik olarak işleme alınabilecek. İlgili personelin hesabına işe gitmediği günlere mahsuben Sosyal Güvenlik Kurumu doğrultusundan rapor parası yatırılır. SSK mensubu çalışan, rapor parasının kendi adına yatıp yatmadığını SGK rapor parası sorgulama yolu öğrenebilir. Bu anlamda bundan sonra çalışanların istirahat raporu alabilmek amacıyla yeniden hekime başvuru etmesine lüzum kalmayacak. SGK rapor parası sorgulama amacıyla e-devlet sitesine ya da ALO 170 hattına başvurulabilir. SGK'ya bağlı olarak çalışan personelin hekim doğrultusundan istirahat etmesi lüzumlu gördüğünüz hallerde, meşru olarak işe gitmeme hakkına sahiptir.

    takvim.com.tr
    Flaş karar! SGK harekete geçti! Artık hemen ödeme alacaksınız!

    Peş peşe açıklama yapıldı. Artık hemen ödeme alacaksınız! Milyonlarca bireyi ilgilendiriyor. SGK harekete geçti. Artık çalışanların istirahat raporu alabilmek amacıyla yeniden hekime başvuru etmesine lüzum kalmayacak. İstirahat raporları SGK doğrultusundan otomatik olarak işleme alınabilecek. Sonuç olarak COVID-19 riski nedeniyle izolasyonda olan çalışanlar hastaneye gitmelerine lüzum kalabilmeksızın iş göremezlik ödeneği alacak. Alınan raporun özelliklerine göre iş göremezlik ödemesi şartları, vatandaşa ayakta ya da yatarak tedavi raporu verilip verilmemesine göre farklılık göstermektedir.

    SGK İstirahat raporu nedir?

    SGK istirahat raporu genel olarak çalıştığı kurumda sağlık problemleri yaşayan ve işgörememezlik zamanı tespit edilen bireylerin faydalanabileceği bir rapordur. Yapılan tetkikler ardından

    Sosyal Güvenlik Kurulu doğrultusundan verdiği rapora göre iş görmezlik ve istirahat raporu alabilmek isteyen bireylerin kaç gün çalışmayacakları rapor doğrultusundan net olarak belli edilmektedir. Çalışan birey bu raporu aldıktan sonra en geç 5 iş günü içinde kurumuna iletmek zorundadır.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    İstirahat rapor parası nedir?

    Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışmakta olan SGK ve Bağkur çalışanları, kurum doğrultusundan tespit edilen şartları yerine getirdiği takdirde istirahat raporu parası alabilmektedir. Bu paranın hedefi ise çalışanın işe gelmediği hallerde ekonomik olarak zorlanmamasıdır.

    Ayakta tedavi SGK istirahat raporu parası ne kadar?

    Ayakta tedavi ardından alınan rapor eder ile eş güdümlü de istirahat raporu alınabilmektedir. Ayakta tedavi olan vatandaşlara verdiği istirahat raporu parası ise günlük maaşın üçte ikisi oranındadır. Ödemeler ise SGK doğrultusundan gereksinim sahiplerine ulaştırılmaktadır.

        Yatarak tedavi görecekler SGK istirahat parasını ne kadar alabilmektedir?

        Yatarak tedavi görecek şahıslar ayakta tedavi olanlara nazaran daha az istirahat raporu parası alabilmektedir. Buna göre yatarak tedavi görecek bireylerin alacağı istirahat raporu parası günlük maaşın yarısı kadardır ve ödemeler gene SGK doğrultusundan gereksinim sahiplerine ulaştırılmaktadır.

        Rapor niteliklerine göre iş göremezlik ödeneği alma şartları

        Alınan raporun özelliklerine göre iş göremezlik ödemesi şartları, vatandaşa ayakta ya da yatarak tedavi raporu verilip verilmemesine göre farklılık göstermektedir. Rapor özellikleri kapsamında ayakta tedavinin yeterli olacağı tarafında karar verilmişse, kişilere iş göremezlik ödeneği verilmesi amacıyla bireyin hizmet akdi kapsamında çalışıyor olması gerekmektedir.

        Bu kapsamda çalışanlar, 2 günü geride bıraktığımız raporların tamamında iş göremezlik ödeneği alabilmektedir. Fakat hizmet akdi ile çalışılmaması, bireyin kendi işinde çalışıyor olması ya da serbest meslek erbabı olması durumunda ise yatarak tedavi olma koşulu aranmaktadır. Kişilere yayılan bu yatarak tedavi olma koşulu, yalnızca doğum nedeniyle alınacak iş göremezlik ödeneğinde delinir. Hangi sektörde çalışıyorsa çalışsın, bireyin gebelik nedeniyle rapor alması durumunda iş göremezlik ödeneği alması sağlanır.

        İş göremezlik ödeneği alınacak raporun bir başka niteliği zamandır. 2 günden uzun vakit ile verdiği raporun, dile getirdiği iki günün iş gününe denk gelmesi gerekmektedir. Örnek olarak 3 günlük bir raporda, rapor başlangıç tarihinin Pazartesi olması durumunda 3. günün iş göremezlik parası kişiye verilir. fakat anlatılan 3. gün piyasaya denk geliyorsa, birey iş göremezlik ödeneğinden yararlanamaz.
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