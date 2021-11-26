Düşük emekli maaşı alanlar dikkat! Ek ödeme veriliyor! 2 bin 100 liraya kadar anında nakit para alınıyor! Acele edin!
Tüm SGK emeklileri (Bağ Kur, SSK, Emekli Sandığı) en düşük maaş oranlarında bile 2.500 TL'ye varan maaşa ek nakit desteği alabilecek. Başvuru sonrasında anında hesabınıza yatırılacak nakit promosyonu sayesinde vatandaşların emekli aylıklarına ek destek sunulmuş olacak. Emekli maaşı 1.500 ve 2.499 TL arasında olan tüm emekliler için 2.100 TL'ye varan nakit desteği verecek Akbank; 1.499 TL ve altında düşük emekli maaşı alan vatandaşlara ise toplamda 1.750 TL nakit promosyonu verecek. Maaşını Akbank'a taşıyan tüm SGK emeklileri emeklilere özel masrafsız bankacılık hizmetlerinden de yararlanabiliyor. 5.400 prim günü ile emeklilik olur mu demeyin! Emeklilikte yeni müjde! İşe dahi gitmeden emekli olmak mümkün! Emekli maaşı 1500 TL ve 2.500 TL üstü olan vatandaşlara müjde! Hesaplara anında 1750 TL ve 1000 TL yatıyor! ATM'den çekebilirsiniz Tarih verildi! SGK ve Bağkur'lu emekli vatandaşları ilgilendiriyor! Herkesin hesabına 2.000 TL ödeme yatacak! Emeklilik yaşını düşürmenin bilinmeyen yolu ortaya çıktı! EYT emeklilikte yaşa takılanlar için haber son dakika gelmezse...
SGK Emekli Maaşını Artırmanın En Kolay Yolu
Emekli maaşlarına ek destek ve ikramiyeler almak isteyen vatandaşların farklı yöntemlere başvurmaları mümkün. Hayat pahalılığının her geçen gün arttığı şu günlerde emekli mevcut maaşıyla ay sonunu zor getiren milyonlarca SGK emeklisi için Akbank'tan yüksek oranda ikramiye desteği verilecek.
Bankaların promosyon yarışlarında yüksek ikramiye ödülü ile öne geçmeyi başaran Akbank, 2.500 Liraya kadar anında destek veriyor.
Emekli maaşını artırmak isteyenler için ayrıca emeklilik öncesinde yüksek prim ödenmesi de oldukça önemli. En düşük emekli maaşı için başvurularını yapan tüm SGK emeklileri en az 1.750 TL nakit promosyon ödülü alabilecek.
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2 Bin 500 Lira Nakit Emeklilik Promosyonu Nasıl Alınır?
Emekli promosyonu kampanyası ile vatandaşların emekli maaşına ek nakit çözümleri sunan Akbank, 2.500 TL emekli promosyon oranı ile destek olmaya devam ediyor.
SKG emekli maaşı 0 – 1.499 TL arasında olanlar için 1.750 TL verilirken; 1.500 – 2.499 TL için 2.100 TL ve 2.500 TL ve üzeri maaş alanlar için 2.500 TL promosyon verilecek.