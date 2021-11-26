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Haberler Ekonomi 5.400 prim günü ile emeklilik olur mu demeyin! Emeklilikte yeni müjde! İşe dahi gitmeden emekli olmak mümkün! Ayda bin lira ödeyerek hemen emekli olun!

5.400 prim günü ile emeklilik olur mu demeyin! Emeklilikte yeni müjde! İşe dahi gitmeden emekli olmak mümkün! Ayda bin lira ödeyerek hemen emekli olun!

SGK emekli olmak isteyen vatandaşlar için birçok alternatif yöntem sunmaya devam ediyor. 5.400 prim gün sayısı ile emeklilik avantajlarından yararlanmak mümkün hale geldi. İsteğe bağlı emeklilik kapsamında işe gitmeden bile düşük miktarda prim ödeyerek tüm vatandaşların emekli olmalarının yolu açıldı. Ayrıca memurluktan ayrılanların da bu uygulamadan yararlanması sağlanacak. İşte emekli olmanın formülleri Emekli maaşı 1500 TL ve 2.500 TL üstü olan vatandaşlara müjde! Hesaplara anında 1750 TL ve 1000 TL yatıyor! ATM'den çekebilirsiniz Tarih verildi! SGK ve Bağkur'lu emekli vatandaşları ilgilendiriyor! Herkesin hesabına 2.000 TL ödeme yatacak! Emeklilik yaşını düşürmenin bilinmeyen yolu ortaya çıktı! EYT emeklilikte yaşa takılanlar için haber son dakika gelmezse...

takvim.com.tr
26.11.2021 15:33 - Son Güncelleme: 26.11.2021 15:34
5.400 prim günü ile emeklilik olur mu demeyin! Emeklilikte yeni müjde! İşe dahi gitmeden emekli olmak mümkün! Ayda bin lira ödeyerek hemen emekli olun!

SGK Ayda Bin Liraya Kolay Emeklilik Yolunu Açtı

İsteğe bağlı sigorta kapsamında hem sağlık hizmetlerinin devam ettirmek hem de emekli olma fırsatı elde etmek isteyen vatandaşlar için SGK yeni uygulamalar devreye sokmaya devam ediyor.

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5.400 prim günü ile emeklilik olur mu demeyin! Emeklilikte yeni müjde! İşe dahi gitmeden emekli olmak mümkün! Ayda bin lira ödeyerek hemen emekli olun!

Ayda 1.444 TL prim ödemesi yapan herkes emeklilik için 5.400 prim gününü doldurarak emekli olabilecek. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında Mayıs 2008 ve sonrasında ilk sigorta başlangıcı yapılan kişilerin 63 yaşını doldurması gerekecek.

5.400 prim günü ile emeklilik olur mu demeyin! Emeklilikte yeni müjde! İşe dahi gitmeden emekli olmak mümkün! Ayda bin lira ödeyerek hemen emekli olun!

SGK'nın kolay emeklilik fırsatından yararlanmak için vatandaşların sadece Türkiye'de ikamet etmesi şartı aranmaktadır. İkametin yurt dışına alınması halinde isteğe bağlı sigortalılık kapsamı da sona erecektir.

5.400 prim günü ile emeklilik olur mu demeyin! Emeklilikte yeni müjde! İşe dahi gitmeden emekli olmak mümkün! Ayda bin lira ödeyerek hemen emekli olun!

Bu haktan herhangi bir sigortalılık kolunda aktif olarak çalışanlar yararlanamayacaktır. Part time çalışan, ya da 30 günden az çalışmış SSK'lılar bu kapsamda sayılacak.

5.400 prim günü ile emeklilik olur mu demeyin! Emeklilikte yeni müjde! İşe dahi gitmeden emekli olmak mümkün! Ayda bin lira ödeyerek hemen emekli olun!

Çalışma Şartı Olmadan Emeklilik Mümkün

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından isteğe bağlı sigorta kapsamında milyonlarca vatandaşın kolayca emekli olması sağlanacak. Düşük prim gün sayısı ve aylık uygun prim ödeme miktarı ile işe gitmeye gerek kalmadan emeklilik sağlanacak.

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