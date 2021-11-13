Anında emekli olabileceksiniz! Emekli olma yaşı düştü mü? Her çocuk için iki şer yıl... Şartları resmen açıklandı

Emekli olma yaşı düşüyor, anında emekli olabileceksiniz! Bu kapsamda borçlanma hakları ön plana giriyor. Doğum borçlanması ile erken emekli olmak amacıyla kadınlar tam 3 çocuklarından yararlanabilecekler. Tam 3 çocuk ile 6 sene daha erke emekli olabilecekler. Her çocuk için 2'şer sene erken emekli olma hakkı verilirken kadınların doğum yapmadan evvel sigortalı bir şekilde iş hayatına başlamış olması gerekir. Peki bu kapsamda hangi şartları yerine getirmek gerekir? Sosyal güvenlik sistemi vatandaşlara birtakım hallerde daha erken emekli olmayı gerçekleştiren fırsatlar sunuyor. Bu yolla 6 seneye kadar daha erken emekli olmak mümkün.
YIPRANDIKÇA ÖNE ÇEKİYOR
Yıpranmayla 5 seneye kadar erken emekli olmak mümkün. Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan işçi ve memura ek prim hakkı veriliyor. Bu, emekli olunacak prim miktarını artırırken, emekli olunacak yaşı öne çekiyor.
Örneğin 20 sene çalışan bir birey yıpranmayla 25 sene çalışmış düşünüldüğünde 5 sene erken emekli olma hakkı elde edebiliyor. Çalıştığınız işin bu kapsamda değerlendirilip değerlendirilmediğini SGK'ya sorun.
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ANNELER İÇİN ŞANS DOĞUM BORÇLANMASI
Doğum borçlanması emekli olabilmek amacıyla başka koşulları sağlayıp prim gün adedi eksik olan kadınların erken emekli olmasını sağlıyor. Doğumdan evvel sigortası yapılan, adına prim ödenen ve çocuğu yaşam sürdüren bütün kadınlar doğum borçlanması yapabiliyor. En çok üç çocuk amacıyla geçerli oluyor. Her çocukta 2 sene olan bu hak 6 sene (2160 gün) prim kazanmayı sağlıyor.
BAKIMA MUHTAÇ ÇOCUĞUNA BAKANLAR
Başka birinin sık sık bakımına muhtaç derecede malul çocuğu tespit edilen anneler erken emekli olabiliyor. Örneğin; Ekim 2008'den sonra 1000 gün primi tespit edilen bir anne 1250 gün prim ödemiş sayılıyor. 250 günlük vakit yaştan düşüyor. Bu haktan SSK, Bağkur ya da Emekli Sandığı'na tabi olan bu haldeki bütün anneler yararlanıyor.