Anında emekli olabileceksiniz! Emekli olma yaşı düştü mü? Her çocuk için iki şer yıl... Şartları resmen açıklandı

ANNELER İÇİN ŞANS DOĞUM BORÇLANMASI

Doğum borçlanması emekli olabilmek amacıyla başka koşulları sağlayıp prim gün adedi eksik olan kadınların erken emekli olmasını sağlıyor. Doğumdan evvel sigortası yapılan, adına prim ödenen ve çocuğu yaşam sürdüren bütün kadınlar doğum borçlanması yapabiliyor. En çok üç çocuk amacıyla geçerli oluyor. Her çocukta 2 sene olan bu hak 6 sene (2160 gün) prim kazanmayı sağlıyor.

BAKIMA MUHTAÇ ÇOCUĞUNA BAKANLAR

Başka birinin sık sık bakımına muhtaç derecede malul çocuğu tespit edilen anneler erken emekli olabiliyor. Örneğin; Ekim 2008'den sonra 1000 gün primi tespit edilen bir anne 1250 gün prim ödemiş sayılıyor. 250 günlük vakit yaştan düşüyor. Bu haktan SSK, Bağkur ya da Emekli Sandığı'na tabi olan bu haldeki bütün anneler yararlanıyor.