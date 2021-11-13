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    • SGK
    • 13.11.2021 16:34
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    • 13.11.2021 16:34
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    Anında emekli olabileceksiniz! Emekli olma yaşı düştü mü? Her çocuk için iki şer yıl... Şartları resmen açıklandı

    Peş peşe açıklama yapıldı. Hemen emekli olabilirsiniz. SGK kapsamında sigortalı olduğunu belirten ve aktif çalışma hayatını devam ettiren kişilerin merak ettikleri konuların en başında emeklilik geliyor. Ne vakit ve hangi şartlarda emekli olacağım gibi sorular ön planda yer alıyor. Bu yolla 6 seneye kadar daha erken emekli olmak mümkün. Emekli olmak amacıyla lüzumlu primlerin bir an evvel tamamlanmasını gerçekleştiren bu imkanlar, yaş şartının da geri çekilmesini sağlıyor. İşte merak edilen detaylar...

    takvim.com.tr
    Anında emekli olabileceksiniz! Emekli olma yaşı düştü mü?

    Emekli olma yaşı düşüyor, anında emekli olabileceksiniz! Bu kapsamda borçlanma hakları ön plana giriyor. Doğum borçlanması ile erken emekli olmak amacıyla kadınlar tam 3 çocuklarından yararlanabilecekler. Tam 3 çocuk ile 6 sene daha erke emekli olabilecekler. Her çocuk için 2'şer sene erken emekli olma hakkı verilirken kadınların doğum yapmadan evvel sigortalı bir şekilde iş hayatına başlamış olması gerekir. Peki bu kapsamda hangi şartları yerine getirmek gerekir? Sosyal güvenlik sistemi vatandaşlara birtakım hallerde daha erken emekli olmayı gerçekleştiren fırsatlar sunuyor. Bu yolla 6 seneye kadar daha erken emekli olmak mümkün.

    YIPRANDIKÇA ÖNE ÇEKİYOR

    Yıpranmayla 5 seneye kadar erken emekli olmak mümkün. Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan işçi ve memura ek prim hakkı veriliyor. Bu, emekli olunacak prim miktarını artırırken, emekli olunacak yaşı öne çekiyor.

    Örneğin 20 sene çalışan bir birey yıpranmayla 25 sene çalışmış düşünüldüğünde 5 sene erken emekli olma hakkı elde edebiliyor. Çalıştığınız işin bu kapsamda değerlendirilip değerlendirilmediğini SGK'ya sorun.

    Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    ANNELER İÇİN ŞANS DOĞUM BORÇLANMASI

    Doğum borçlanması emekli olabilmek amacıyla başka koşulları sağlayıp prim gün adedi eksik olan kadınların erken emekli olmasını sağlıyor. Doğumdan evvel sigortası yapılan, adına prim ödenen ve çocuğu yaşam sürdüren bütün kadınlar doğum borçlanması yapabiliyor. En çok üç çocuk amacıyla geçerli oluyor. Her çocukta 2 sene olan bu hak 6 sene (2160 gün) prim kazanmayı sağlıyor.

    BAKIMA MUHTAÇ ÇOCUĞUNA BAKANLAR

    Başka birinin sık sık bakımına muhtaç derecede malul çocuğu tespit edilen anneler erken emekli olabiliyor. Örneğin; Ekim 2008'den sonra 1000 gün primi tespit edilen bir anne 1250 gün prim ödemiş sayılıyor. 250 günlük vakit yaştan düşüyor. Bu haktan SSK, Bağkur ya da Emekli Sandığı'na tabi olan bu haldeki bütün anneler yararlanıyor.

        10 YIL SİGORTAYLA MALULEN EMEKLİLİK

        Bir vakit çalıştıktan sonra hastalanan ya da sakat kalan binlerce birey var. Yüzde 60 oranında iş kuvveti kaybı olanlar ile sık sık başkasının bakımına muhtaç derecede malul olanlar yaşı beklemeden erken emekli olabiliyor. Bunun amacıyla 10 sene sigorta, 1800 gün prim ve en az yüzde 60 oranında iş kuvveti kaybı aranıyor. Bu hali SGK Sağlık Kurulu doğrultusundan onaylanan vatandaşlara 971 lira maaş bağlanıyor.

        ENGELLİ HAKKIYLA 16 YA DA 18 YILDA

        İlk kez 1 Ekim 2008 ve ardından sigortalı olan engelliler, çalışma kuvvetindeki kayıp seviyesine göre emekli oluyor. Sağlık kurulu raporuna göre çalışma kuvveti kaybı; yüzde 50 ila 59 arasında olan sigortalılar 16 senelik sigortalılık vakti ve 3700 gün, yüzde 40 ila yüzde 49 arasında olanlar ise 18 senelik sigortalılık zamanı ve 4100 gün şartlarını yerine getirdiklerinde emekli olabilirler.

        ASKERLİK BORÇLANMASI YAPMAK DA MÜMKÜN

        Askerlik yapmış olan her bireyin bu görevde geçirdiği zamanlarını SGK'dan borçlanma olanağı var. Emeklilik başvurusundan evvel olmak kaydıyla askerlik borçlanması, istenildiği vakit yapılabilir. Kişi askerliğini sigorta başlangıcından evvel yapmışsa sigorta tarafından işe girişi borçlandığı askerlik zamanı kadar geriye gidiyor. Özellikle 2000 senesi ve evvel sigorta başlangıcı olanlar amacıyla bu hal söz konusu. Böylece emeklilik için gereken yaş aşağı düşüyor ve daha erken emekli olunabiliyor.

        HANGİ MESLEKLER ERKEN EMEKLİ OLABİLECEK?

        Su altında çalışanlar, Güvenlik ve MİT mensubu, itfaiyeci, Gazeteci, Madenci, Demir-çelik işçileri TSK görevlileri gibi tam 43 değişik meslek yıpranma paylarından yararlanacak ve borçlanma yaparak erken emekli olma fırsatlarının sahibi olacak. Bu kapsamda vatandaşlar şayet prim ödemesinde eksikleri varsa bu hususta tercih edebilirler. Ancak sigortalı çalışma ve prim ödeme şartlarını yerine getirip, yalnızca yaştan ötürü eksikleri varsa üç seneye kadar yaş haddinden yararlanmaları söz hususu olabiliyor.
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        Haberler SGK Anında emekli olabileceksiniz! Emekli olma yaşı düştü mü? Her çocuk için iki şer yıl... Şartları resmen açıklandı
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