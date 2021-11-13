TC kimlik numarasına göre 1100 TL verilecek! E-devlet üzerinden hemen başvuru yapın! İşte başvuru şartları...



1100 TL PANDEMİ YARDIM BAŞVURUSU VE SONUÇ EKRANI

Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik alanda sıkıntılar yaşam sürdüren şahıslara her ay Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan 1.000 TL destek ödemesi gerçekleştiriliyor ve bireylerin ekonomik yüklerini hafifletmek amaçlanıyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz müracaatları başladı.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde müracaatlarınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Piyasa günleri ise rastgele bir sınırlama olmaksızın herkes müracaat yapabilir.