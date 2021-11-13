3600 günle 49 ve 43 yaşında emekli olacaksınız! SGK’dan erken emeklilik müjdesi! Nasıl mı? İşte detaylar...

Erken emekli olabilmek milyonlarca çalışanın her zaman hayali olmaktadır. Bu anlamda erken emeklilik her vakit mühim konular arasında yer almıştır. Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlar fiili hizmet vakti zammı ya da bir diğer adıyla yıpranma hakkı ile erken emekli olabiliyor. Düne kadar 18 mesleğe bu hak tanınırken son oluşturulan planlama ile sağlık çalışanları, cezaevi görevlileri gibi yeni meslekler eklenerek, 45 işkoluna erken emeklilik imkânı tanındı. Öyle ki, bugün madende çalışanlar 43 yaşında emekli olabiliyor. Kimler yararlanıyor?