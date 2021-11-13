SGK, SSK, Bağkur, emekli sandığı, memur, emekli herkesi ilgilendiriyor! Her şey değişti, maaşınız 450 lira artar!

Merhaba, 25.11.1972 doğumluyum. 01.08.1992 SGK giriş tarihimdir. Uzun vade gün sayım 6617. Emeklilik maaşımı hesaplattığımda bugün emekli olursam 3398 TL maaş alırım diye gözüküyor. Askerliğimi 18 ay erbaş olarak ‪1997-1998döneminde tamamladım. Askerliği borçlanmam maaşıma ne kadar katkı yapacaktır? Ne kadarını borçlanmam ve hangi tutardan borçlanmamı tavsiye edersiniz? Kıymetli cevabınızı bekler, şimdiden teşekkür ve saygılarımı sunarım.

Askerlik borçlanmanızın maaşınıza olan katkısını hesaplayabilmemiz için detaylı hizmet dökümünüz incelenerek hesaplama yapmamız gerekecektir. Ortalama bir rakam vermek adına, askerlik borçlanmanız 18 ay için 540 gün yapmaktadır, 540 günlük sürenin en düşük borçlanma tutarı ise 16 Bin 950 TL. Bu rakamlarda bir borçlanma yaparsanız aylığına ortalama katkısı 125 TL

– 225 TL arasında olacaktır. 32 bin liralık bir borçlanma yaparsanız aylığınıza katkısı 275 TL – 450 TL arasında olacaktır. Primleriniz hep tavandan ödenmiş ise bu rakamlarda borçlanma yapmanız bağlanacak aylığa etkisi çok düşük olacaktır ve yalnızca prim gün sayısı kazandırmaktan öteye gitmeyecektir.