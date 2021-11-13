SGK, SSK, Bağkur, emekli sandığı, memur, emekli herkesi ilgilendiriyor! Her şey değişti, maaşınız 450 lira artar!
Her şey değişti, maaşınız 450 lira artar! Askerlik Borçlanması; Sigortalı olarak tescil edilmiş bulunanların, " er ya da erbaş" olarak " silah altında " ya da " yedek subay okulunda " geride bıraktığımız sürelerinin tamamı ya da bir alanı kendilerinin ya da hak sahiplerinin " Sosyal Güvenlik Kurumuna " yazılı talepte bulunmaları ile borçlandırılmasıdır. Bu bağlamda memur, emekli işçiyi çok yakından ilgilendiren bir haber geldi. Askerlik borçlanması yapar iken bunlara çok ilgi edin. Maaşınıza katkısı 450 liraya kadar çıkar. Malulen emeklilik şartları nelerdir?
Türkiye'de SGK, SSK, Bağkur, emekli sandığı, memur ve emekli vatandaşlarımız bir çok bozukluğun cevaplarını internet içerisinde incelemeye devam ediyor. Bu bağlamada cevapları milyonlarca memur, emekli işçiyi çok yakından ilgilendiriyor. Askerlik borçlanması ile ilgili sahip olan vatandaşlar, ilk olarak askerlik şubesine gidip, görevlinin husus ile ilgili verilen formu kusursuz doldurması gerekir. Burada ilgi edilmesi gereken husus, askerlik oluşturulan vakit ile yapılmayan vakitlerin net bir şekilde belirlenmesidir. Askerlik Borçlanması amacıyla şubeden alınan form doldurulup onaylandıktan sonra " 4/a sigortalıları yani SSK'lı çalışanların " en son çalıştıkları işyerinin olduğu " Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine " müracaat yapması gerekmektedir.
Merhaba efendim, 92'den sigorta girişim var son 9 seneyi Bağ-Kur ödüyorum yaklaşık 8000 gün primim var 75 doğumluyum ne zaman emekli olabilirim? Sezgin Güven
Sigortalılık başlangıç tarihiniz 23.11.1992 tarihi ve öncesi ise 53 yaş, bu tarihten sonra ise 54 yaş 9000 prim günü şartıyla emeklilik tahsis talebinde bulunabilirsiniz.
Merhaba 20.05.1979 doğumluyum.%40 engelliyim. Sigorta girişim 2001 yılı ve 2649 gün prim günüm var nasıl emekli olabilirim yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Nurdan Kolgu
Engelli ya da malul durumu olan vatandaşlarımızda emeklilik için yaş şartı aranmamaktadır. Rapor oranınıza göre hizmet süresi ve prim gün şartına bakılmaktadır. Mevcut raporunuzla 19 yıl sigortalılık süresi 4240 prim günü şartıyla emekli olabilirsiniz.
Merhaba, 25.11.1972 doğumluyum. 01.08.1992 SGK giriş tarihimdir. Uzun vade gün sayım 6617. Emeklilik maaşımı hesaplattığımda bugün emekli olursam 3398 TL maaş alırım diye gözüküyor. Askerliğimi 18 ay erbaş olarak 1997-1998döneminde tamamladım. Askerliği borçlanmam maaşıma ne kadar katkı yapacaktır? Ne kadarını borçlanmam ve hangi tutardan borçlanmamı tavsiye edersiniz? Kıymetli cevabınızı bekler, şimdiden teşekkür ve saygılarımı sunarım.
Askerlik borçlanmanızın maaşınıza olan katkısını hesaplayabilmemiz için detaylı hizmet dökümünüz incelenerek hesaplama yapmamız gerekecektir. Ortalama bir rakam vermek adına, askerlik borçlanmanız 18 ay için 540 gün yapmaktadır, 540 günlük sürenin en düşük borçlanma tutarı ise 16 Bin 950 TL. Bu rakamlarda bir borçlanma yaparsanız aylığına ortalama katkısı 125 TL
– 225 TL arasında olacaktır. 32 bin liralık bir borçlanma yaparsanız aylığınıza katkısı 275 TL – 450 TL arasında olacaktır. Primleriniz hep tavandan ödenmiş ise bu rakamlarda borçlanma yapmanız bağlanacak aylığa etkisi çok düşük olacaktır ve yalnızca prim gün sayısı kazandırmaktan öteye gitmeyecektir.
İyi günler. Ben 2018 yılında Tıpta Uzmanlık Sınavını kazanarak bir üniversiteye asistan olarak atandım. Ancak güvenlik soruşturması nedeniyle üniversite yönetimi tarafından atamam iptal edildi. Bu konuda açtığım idari davayı kazandım ve mahkemeye kararıyla görevime başlayarak bu süreçteki maaş ve hak kaybımın iadesine karar verildi. Şimdi bana iade edilecek olan maaştan, üniversitede çalışamadığım süreçte özel sektörde çalışırken aldığım maaşın düşülerek ödeneceğini, sigorta konusunda herhangi bir işlem yapamayacaklarını ve performans ücreti alamayacağımı söylüyorlar. Ancak özel sektörde daha düşük maaş aldığım için primim daha azdı. Asgari ücret üzerinden hesaplandı. bu durum benim için tekrar bir hak kaybı olur mu? Nasıl bir çözüm yolu izleyebilirim. Ahmet T.
Kazanmış olduğunuz davaya istinaden ilgili kurumun size boşta geçen sürelerin ücretini ödeyip sigorta primlerinizi bildirmesi gerekir. İlgili kurum sizin dava sürecinde çalışıp çalışmadığınızı ve prim bildirilip bildirilmediğine bakması da yasal değildir. Böyle bir kesinti uygulaması da muvazaalıdır, kanuna aykırıdır. Olması gereken, sizin özel sektörde çalışıp çalışmadığınıza bakılmaksızın sigorta prim bildiriminizi ve ücret ödemelerinizi tam yapmasıdır. Dava süresince sizin başka işyerinde çalışmanız o kuruma sigorta ve ücret bildirimlerinde kesinti yapması hakkını tanımaz. O işyerinin bildirimleri onu, kurumun bildirimleri ise kurumu ilgilendirir. "Özel işyerinin ödediği ücreti, bildirdiği primleri düşerim" demek kanuna aykırıdır. Yani burada SGK'yı da zarara uğratması söz konusudur.