Fenerbahçe'den Lookman harekatı! Talimat geldi
Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, başkan Sadettin Saran'ın "Bitirin." dediği yıldız futbolcu için kısa sürede yeniden temaslara başlayabilir. Fenerbahçe, Lookman transferinde bonservisi 30-35 milyon euro seviyelerine düşürmek istiyor.
Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Ademola Lookman için yeniden harekete geçiyor.
Sarı-lacivertliler, daha önce Nijeryalı yıldızın menajeriyle görüşme gerçekleştirdi ve Lookman'ın şartlarını sordu.
Lookman'ın menajeriyle yapılan görüşmede 28 yaşındaki futbolcu için çift haneli maaşlara kadar çıktı.
Fenerbahçe, Lookman ile anlaşırken Saadettin Saran'ın ifadeye çağrılmasından dolayı masadan kalktı.
YENİDEN TEMAS
Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, başkan Sadettin Saran'ın "Bitirin." dediği yıldız futbolcu için kısa sürede yeniden temaslara başlayabilir.
Fenerbahçe, Lookman transferinde bonservisi 30-35 milyon euro seviyelerine düşürmek istiyor.
Atalanta forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan Lookman, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.