PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'den Lookman harekatı! Talimat geldi

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, başkan Sadettin Saran'ın "Bitirin." dediği yıldız futbolcu için kısa sürede yeniden temaslara başlayabilir. Fenerbahçe, Lookman transferinde bonservisi 30-35 milyon euro seviyelerine düşürmek istiyor.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'den Lookman harekatı! Talimat geldi
Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Ademola Lookman için yeniden harekete geçiyor.

Sarı-lacivertliler, daha önce Nijeryalı yıldızın menajeriyle görüşme gerçekleştirdi ve Lookman'ın şartlarını sordu.

Lookman'ın menajeriyle yapılan görüşmede 28 yaşındaki futbolcu için çift haneli maaşlara kadar çıktı.

Fenerbahçe, Lookman ile anlaşırken Saadettin Saran'ın ifadeye çağrılmasından dolayı masadan kalktı.



YENİDEN TEMAS

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, başkan Sadettin Saran'ın "Bitirin." dediği yıldız futbolcu için kısa sürede yeniden temaslara başlayabilir.

Fenerbahçe, Lookman transferinde bonservisi 30-35 milyon euro seviyelerine düşürmek istiyor.

Atalanta forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan Lookman, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ela Rümeysa'yı saçları ele verdi! Birlikte olduklarını kayda mı aldı? 3 büyüklerden bir yönetici ifade verecek | "Eşcinsel ilişki" iddiası
Uyuşturucu ağında Mehmet Akif Ersoy'un zulası ortaya çıktı: Mutfak veya yatak odasından getiriyordu
D&R
Asgari ücrette son viraj! Gözler üçüncü toplantıda yüzde 25'lik zam oranı masada
Fenerbahçe'den Lookman harekatı! Talimat geldi
Emekli zammında 2 formül! SSK Bağ-Kur’luya yüzde 12,42 enflasyon hesabı geldi! Yeni maaşlar tabloda
D&R
Moskova'da patlama: Rus general Fanil Sarvarov hayatını kaybetti!
DEM İmralı Heyeti Adalet Bakanı Tunç ve Meclis Başkanı Kurtulmuş'la görüşecek! Beştepe'den randevu istendi: Yasal ve hukuki süreç masada
Gram altında 7.700 TL tahmini geldi: 2026 için fırtınalı senaryo! Son 9 gün
Fenerbahçe’den Diogo Leite çıkarması!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten 2026 için iki net vaat
CHP'li İBB'deki bankamatik müdürü 40 yönetici Sayıştay raporunda!
Spor yazarları Galatasaray-Kasımpaşa maçını değerlendirdi
Sosyeteyi yasa boğan ölüm: Leyla Mizrahi 32 yaşında kalbine yenildi
2026 bütçesi TBMM'de kabul edildi! Başkan Erdoğan'dan "hayırlı olsun" mesajı
Meteoroloji uyardı: 38 ilde sağanak, kar ve hortum alarmı! İstanbul günlerce yağışlı
İkinci emeklilik geliyor: TES 2026’da hayata geçiyor!
Uyuşturucu soruşturmasında Cihan Şensözlü dahil 6 şüpheli tutuklandı
Oyunculuğu bırakıp şöhrete sırtını döndü! Hababam Sınıfı’nın Bozum Cahit’i şimdi ne yapıyor?