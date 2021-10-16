EYT yasası çıksarsa kimler emekli olacak? 50 ve 52 yaşında erken emeklilik şansı doğacak? EYT emeklilik sistemi...

EYT son dakika gelişmesi çalışan vatandaşlar amacıyla ehemmiyet arz ediyor. Prim gün zamanını doldurmalarına karşın yaş şartını yerine getiremedikleri amacıyla emekli olup aylık alamayan yüz binlerce şahıs bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere çoğu siyasi isim doğrultusundan EYT ile alakalı açıklamalar yapılıyor. Yapılacak olan düzenleme, Emeklilikte Yaşa Takılanlar amacıyla basitlik sağlayacak. Bizlerde bu haberimizde hem EYT ile emeklilik konusunu hem de 50 ve 52 yaşında emeklilik gündemini ele aldık.
EYT 2023 SEÇİMİ ÖNCESİ ÇIKACAK MI?
Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Koç, katıldığı bir televizyon programında EYT yasasının çıkacağı tarihi net olarak belirtti.
Yücel Koç, "EYT çıkacak. Belgen var mı diyorlar, bu işin belgesi olmaz. Görüşüldü, konuşuldu, dinledik. Güvenmediğimiz kişiler olmasa esasen yazmadık. 2019 seçimlerinden edinilen tecrübeler ışığında 2023'e giderken bu konuların tekrar gözden geçirildiği, bununla alakalı uygulanabilecek ne varsa, bunların masaya konduğunu, konuşulduğunu ve çözüme ulaştırmak amacıyla çok ciddi bir irade olduğunu söyleyebilirim" dedi.
Koç, bakanlıktan birtakım kişilerle görüştüğünü ve kendine bu konunun çözüleceğinin sözünün aktarıldığını kaydetti, görüşmesinden "Emeklilikle alakalı tüm problemleri çözeceğiz" mesajı aldıklarını açıkladı.
YASA ÇIKINCA NE OLACAK?
Yasada düzenleme yapıldığı taktirde 1999'dan önce işe giren tüm kadınlar prim ödemelerini doldurdukları zaman emekli olabilecekler. Erkekler ise 25 yılını doldurmadıkları için prim ödemelerini doldurdukları zaman emekli maaşı alabilecekler. EYT ile ilgili olası bir düzenlemeden tüm çalışanlar bundan etkilenmeyecek.
HÜKÜMETTEN EYT AÇIKLAMASI GELMEDİ
Hükümet kanadından EYT konusuna ilişkin son açıklamalarda, bu konuda çalışma olmadığı ifade edilmişti. Pandemi süreci kapsamında öncelikleri değişen hükümetin önümüzdeki kısa vadede EYT konusunda da adım atması beklenmiyor. Basında yer alan Finlandiya modeli haberlerine ilişkin de resmi açıklama gelmedi. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.