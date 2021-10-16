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    • SGK
    • 17.10.2021 11:05
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    • 17.10.2021 11:05
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    EYT yasası çıksarsa kimler emekli olacak? 50 ve 52 yaşında erken emeklilik şansı doğacak? EYT emeklilik sistemi...

    EYT son dakika gelişmesi çalışan vatandaşlar amacıyla ehemmiyet arz ediyor. Prim gün zamanını doldurmalarına karşın yaş şartını yerine getiremedikleri amacıyla emekli olup aylık alamayan yüz binlerce vatandaşlar bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere çoğu siyasi isim doğrultusundan EYT ile alakalı açıklamalar yapılıyor. Yasada düzenleme yapıldığı taktirde 1999'dan önce işe giren tüm kadınlar prim ödemelerini doldurdukları zaman emekli olabilecekler. Erkekler ise 25 yılını doldurmadıkları için prim ödemelerini doldurdukları zaman emekli maaşı alabilecekler.

    takvim.com.tr
    EYT yasası çıksarsa kimler emekli olacak?

    EYT son dakika gelişmesi çalışan vatandaşlar amacıyla ehemmiyet arz ediyor. Prim gün zamanını doldurmalarına karşın yaş şartını yerine getiremedikleri amacıyla emekli olup aylık alamayan yüz binlerce şahıs bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere çoğu siyasi isim doğrultusundan EYT ile alakalı açıklamalar yapılıyor. Yapılacak olan düzenleme, Emeklilikte Yaşa Takılanlar amacıyla basitlik sağlayacak. Bizlerde bu haberimizde hem EYT ile emeklilik konusunu hem de 50 ve 52 yaşında emeklilik gündemini ele aldık.

    EYT 2023 SEÇİMİ ÖNCESİ ÇIKACAK MI?

    Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Koç, katıldığı bir televizyon programında EYT yasasının çıkacağı tarihi net olarak belirtti.

    Yücel Koç, "EYT çıkacak. Belgen var mı diyorlar, bu işin belgesi olmaz. Görüşüldü, konuşuldu, dinledik. Güvenmediğimiz kişiler olmasa esasen yazmadık. 2019 seçimlerinden edinilen tecrübeler ışığında 2023'e giderken bu konuların tekrar gözden geçirildiği, bununla alakalı uygulanabilecek ne varsa, bunların masaya konduğunu, konuşulduğunu ve çözüme ulaştırmak amacıyla çok ciddi bir irade olduğunu söyleyebilirim" dedi.

    Koç, bakanlıktan birtakım kişilerle görüştüğünü ve kendine bu konunun çözüleceğinin sözünün aktarıldığını kaydetti, görüşmesinden "Emeklilikle alakalı tüm problemleri çözeceğiz" mesajı aldıklarını açıkladı.

    YASA ÇIKINCA NE OLACAK?

    Yasada düzenleme yapıldığı taktirde 1999'dan önce işe giren tüm kadınlar prim ödemelerini doldurdukları zaman emekli olabilecekler. Erkekler ise 25 yılını doldurmadıkları için prim ödemelerini doldurdukları zaman emekli maaşı alabilecekler. EYT ile ilgili olası bir düzenlemeden tüm çalışanlar bundan etkilenmeyecek.

    HÜKÜMETTEN EYT AÇIKLAMASI GELMEDİ

    Hükümet kanadından EYT konusuna ilişkin son açıklamalarda, bu konuda çalışma olmadığı ifade edilmişti. Pandemi süreci kapsamında öncelikleri değişen hükümetin önümüzdeki kısa vadede EYT konusunda da adım atması beklenmiyor. Basında yer alan Finlandiya modeli haberlerine ilişkin de resmi açıklama gelmedi. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

        BUGÜN EYT YASASI ÇIKSA KİMLER EMEKLİ OLUR?

        Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların ortak olan sorunu, kendilerine işe giriş tarihinde vaat edilen emeklilik sisteminin daha sonradan değişmiş olması. 1999 yılı öncesinde işe giren vatandaşları etkileyen bu düzenlemede emekli olmak isteyen vatandaşların belli bir yaşa gelmeleri gerekiyor.

        SGK mevzuatına göre emeklilik hakkı için gerekli olan prim gün ve yaş şartınıdan ikisini tamamlayan EYT'li vatandaşlar, yaş şartının eski sisteme göre olmasını talep ediyorlar. Bu düzenlemenin gelmesi durumunda ise her EYT'li vatandaş kendi işe giriş, prim, gğn şartına göre belli bir yaşta emekli olacaklar.

        EYT'li vatandaşlar için düzenleme bugün uygulamaya girerse emeklilik yaşı hesaplanması şu şekilde olacak.

        Vatandaşlar işe başladıklarında kendilerinden kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim şartlarını tamamladıklarında emekli olabilecekler. Ayrıca bu formül sadece 1999 tarihinden yani düzenlemenin hayata geçirilmesinden önce işe giren vatandaşları kapsıyor.

        EYT'DE SÜRPRİZ ÇALIŞMA FİNLANDİYA MODELİ Mİ?

        EYT'li vatandaşlar emekli olabilmeleri için talep edilen 3 koşuldan ikisini yerine getirdiler. Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatına göre EYT'li vatandaşlar SGK prim ödemesi ve gün şartını sağladılar. Ancak işe başlarken vaat edilen yaş şartı sonradan değiştirildiği için emekli olamıyorlar.

        Siyasi gündemin geçtiğimiz yıllarda en çok üzerinde durduğu konuların başında gelen Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların emeklilik haklarına ilişkin bazı modeller gündeme gelmişti. Özellikle 2018 yılı ve 2019 yılında sıklıkla konuşulan bu modellerin başında Finlandiya modeli geldi.
        Finlandiya modelinde prim ve gün şartını sağlamış olan vatandaşların yaş şartını sağlamamaları durumunda da emeklilik hakkı tanınıyor. Bu kapsamda her eksik yıl için maaşlarda kesinti yapılırken Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların emekli olabilmeleri için bu modelin kullanabileceği konuşulmuştu. Bir dönem üzerinde durulan daha sonra unutulan bu konuya ilişkin basında yeni haberler çıkmaya başladı.

        52 YAŞINDA EMEKLİLİK

        SGK düzenlemesi kapsamında çalışma hayatına belli bir tarihten önce başlayan vatandaşlar 50'li li yaşların başında emekli olabiliyorlar. Bu konuda işe giriş tarihi ile SGK başlangıcı, askerlik borçlanması konuları etkili önem kazanıyor.

        1969 doğumluyum. SSK girişim 1989'da yapıldı. 6520 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olabilirim?

        Priminiz yeterli. Sigorta girişiniz 23 Kasım 1989'dan önceki bir tarihse ve 51 yaşınızı dolduruyorsanız hemen, doldurmuyorsanız 2020 yılı içinde 51 yaşınızı tamamladığınız tarihte emekli olabilirsiniz. Başlangıcınız 23 Kasım'dan sonraki bir tarihse, 2021'de 52 yaşınızı dolduracağınız tarihte emeklisiniz.

        50 YAŞINDA EMEKLİLİK

        Kendilerine ait durumları SGK uzmanı olan Ekrem Sarısu'ya soran vatandaşların sorularını ve bu sorulara verilen uzman yanıtlarını sizlerle paylaşıyoruz. SGK prim ve yaş şartlarına göre 50 yaşında emeklilik;

        1970 doğumlu eşimin, sigorta başlangıç tarihi 1987. Toplam 7200 gün prim ödemesi var. Acaba ne zaman emekli olur?

        Eşiniz emekli olmak için 20 yıl sigortalılık süresi, 5375 gün prim ödeme ve 50 yaş şartlarına tabi. Doğumu tarih (gün, ay, yıl) olarak bildireceğiniz yerde sadece yıl olarak bildirmişsiniz. 50 yaşını doldurmuşsa hemen, doldurmamışsa 2020 yılı içinde 50 yaşını dolduracağı tarihte emekli olabilir.

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        Haberler SGK EYT yasası çıksarsa kimler emekli olacak? 50 ve 52 yaşında erken emeklilik şansı doğacak? EYT emeklilik sistemi...
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