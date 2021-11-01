Düğmeye basıldı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için harekete geçildi! EYT için masada 5 formül var! İşte EYT son durum

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan ve emeklilik için sigorta prim ve yıl şartını tamamlayıp sadece yaşı bekleyenlere emeklilik yolu açacak çalışma başlatıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Çalışma Bakanlığı, sigorta prim gün sayısını doldurup emekli olmak için yaşı bekleyenlere dönük bir çalışma yapıyor.Hazırlanan öneri Başkan Erdoğan'a sunulacak. Son kararı Erdoğan verecek.

BU TARİH ÖNEMLİ

Emeklilikte Yaşa Takılanlar 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan çalışanları kapsıyor. Yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalışmalar yapılan EYT konusunda 5 ayrı formül ortaya çıkmıştı.

BİRİNCİ FORMÜL KISMİ EMEKLİLİK: 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Buna kısmi emeklilik deniliyor. EYT kapsamında 3600 günü olanlar için kadınsa 50, erkekse 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmeleri bir formül olarak duruyor.

İKİNCİ FORMÜL SÜRENİN TAMAMLANMASI: Bu formülde ise 99 öncesindeki emeklilik şartları dikkate alınıyor. Yani kadınlarda 20 yıllık (7200 gün), erkeklerde ise 25 yıllık (9 bin gün) sigortalılık süresini tamamlayanların yaş şartına bakılmadan emekli olması durumu ortaya çıkıyor. 2021 yılından 25 yıl geriye gittiğimizde 1996 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar bu kapsama giriyor. Kadınlarda ise süre tamamlandı.

ÜÇÜNCÜ FORMÜLDE İSE PRİMİN TAMAMLANMASI: Buna göre 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler için ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5000 ile 5975 gün arasında prim gerekiyor. Burada primini tamamlayanların yaşına bakmadan emekli olması gündemde.

DÖRDÜNCÜ FORMÜL ALMANYA SİSTEMİ: Almanya'da daha önce uygulanan formüle göre sigortalıya bir teklif sunuluyor. Emekliliğine kaç yıl kalmışsa her yıl için kesinti yapılıyor. Burada kesinti oranı yıllık yüzde 2 oluyor.Emekliliğine 4 yıl kalmış birisinden % 8 kesinliyor. Daha az maaşla daha erken emeklilik sağlanıyor.

BEŞİNCİ FORMÜL FİNLANDİYA SİSTEMİ: Burada da Alman sisteminde olduğu gibi belli oranda kesinti belirleniyor. Sigortalı kesintiyle erken emekli oluyor. Ancak yasanın söylediği yaşa gelip emeklilik şartları oluşunca kesinti ortadan kalkıyor.