Haberler Ekonomi Videoları Düğmeye basıldı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için harekete geçildi! EYT için masada 5 formül var! İşte EYT son durum

Düğmeye basıldı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için harekete geçildi! EYT için masada 5 formül var! İşte EYT son durum

Düğmeye basıldı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için harekete geçildi! EYT için masada 5 formül var! İşte EYT son durum
01.11.2021 10:55
Ana Sayfa 03:19
Video mesaj gönderdi: İhtiyaç...
Ana Sayfa 00:35
Yol ortasında sır mezar! Bakın...
Ana Sayfa 01:29
Lüks araçlı düğün konvoyu...
Ana Sayfa 02:40
Kendi ölümünü kaybetti! Kaza...
Ana Sayfa 00:53
Hayalleri için İsviçre'den...
Ana Sayfa 00:34
Film sahnesi değil gerçek! Evi...
Ana Sayfa 00:58
İstanbullular dikkat! Durma...
Ana Sayfa 07:57
G.Saray'ın golünde ofsayt var...
Ana Sayfa 00:07
Bakan Koca'dan korona dışı...
Ana Sayfa 01:43
Muhteşem manzaralar!
Ana Sayfa 45:25
Dünyanın gözü bu görüşmedeydi:...
Ana Sayfa 01:49
1915 Çanakkale Köprüsü'nde son...

Düğmeye basıldı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için harekete geçildi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çalışma başlatıldı. Milyonlarca sigortalıya emeklilik yolunu açacak olan bu çalışmalarda 5 formül öne çıkıyor. Peki, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili öne çıkan 5 formül ne? EYT için kısmi emeklilik formülü ne? EYT'liler için sürenin tamamlanması formülü ne? EYT'liler için primin tamamlanması formülü ne? EYT'liler için Almanya ve Finlandiya Sistemi formülü ne? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ilgili merak edilen tüm detaylar...

Ekonomi Videoları

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan ve emeklilik için sigorta prim ve yıl şartını tamamlayıp sadece yaşı bekleyenlere emeklilik yolu açacak çalışma başlatıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Çalışma Bakanlığı, sigorta prim gün sayısını doldurup emekli olmak için yaşı bekleyenlere dönük bir çalışma yapıyor.Hazırlanan öneri Başkan Erdoğan'a sunulacak. Son kararı Erdoğan verecek.

BU TARİH ÖNEMLİ
Emeklilikte Yaşa Takılanlar 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan çalışanları kapsıyor. Yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalışmalar yapılan EYT konusunda 5 ayrı formül ortaya çıkmıştı.

BİRİNCİ FORMÜL KISMİ EMEKLİLİK: 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Buna kısmi emeklilik deniliyor. EYT kapsamında 3600 günü olanlar için kadınsa 50, erkekse 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmeleri bir formül olarak duruyor.

İKİNCİ FORMÜL SÜRENİN TAMAMLANMASI: Bu formülde ise 99 öncesindeki emeklilik şartları dikkate alınıyor. Yani kadınlarda 20 yıllık (7200 gün), erkeklerde ise 25 yıllık (9 bin gün) sigortalılık süresini tamamlayanların yaş şartına bakılmadan emekli olması durumu ortaya çıkıyor. 2021 yılından 25 yıl geriye gittiğimizde 1996 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar bu kapsama giriyor. Kadınlarda ise süre tamamlandı.

ÜÇÜNCÜ FORMÜLDE İSE PRİMİN TAMAMLANMASI: Buna göre 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler için ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5000 ile 5975 gün arasında prim gerekiyor. Burada primini tamamlayanların yaşına bakmadan emekli olması gündemde.

DÖRDÜNCÜ FORMÜL ALMANYA SİSTEMİ: Almanya'da daha önce uygulanan formüle göre sigortalıya bir teklif sunuluyor. Emekliliğine kaç yıl kalmışsa her yıl için kesinti yapılıyor. Burada kesinti oranı yıllık yüzde 2 oluyor.Emekliliğine 4 yıl kalmış birisinden % 8 kesinliyor. Daha az maaşla daha erken emeklilik sağlanıyor.

BEŞİNCİ FORMÜL FİNLANDİYA SİSTEMİ: Burada da Alman sisteminde olduğu gibi belli oranda kesinti belirleniyor. Sigortalı kesintiyle erken emekli oluyor. Ancak yasanın söylediği yaşa gelip emeklilik şartları oluşunca kesinti ortadan kalkıyor.

SON DAKİKA