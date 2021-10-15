'Erken Emeklilikte Yaşa Takılanlar'' açıklaması! EYT yasası son dakika seçimden önce çıkacak mı? Tüm sorunları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ek gösterge konusu ile ilgili Kılıçtaroğlu'na seslenerek ''memurları tahrik etmek amacıyla 3600 ek gösterge sorununu yine edip duruyor, bunu gündeme getiren biziz. Önümüzdeki senenin sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini muhataplarımıza beyan eden biziz'' şeklinde açıklama yapmıştı. Bu açıklamanın sonrasında Emeklilikte Yaşa Takılanlar da EYT'nin çıkıp çıkmayacağını incelemeye başladı. EYT sorunu, 8 Eylül 1999'da kabul edilen 4447 sayılı kanun ile gündeme geldi. Kanundan evvelce erkekler amacıyla 25, kadınlar amacıyla 20 sene sigortalılık zamanı ve 5 bin günlük prim gün adedi emekli olmak amacıyla yetiyordu.
EYT Seçim Öncesi Çıkacak Mı?
Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Koç, katıldığı bir televizyon programında EYT yasasının çıkacağı tarihi net olarak belirtti.
Yücel Koç, "EYT çıkacak. Belgen var mı diyorlar, bu işin belgesi olmaz. Görüşüldü, konuşuldu, dinledik. Güvenmediğimiz kişiler olmasa esasen yazmadık. 2019 seçimlerinden edinilen tecrübeler ışığında 2023'e giderken bu konuların tekrar gözden geçirildiği, bununla alakalı uygulanabilecek ne varsa, bunların masaya konduğunu, konuşulduğunu ve çözüme ulaştırmak amacıyla çok ciddi bir irade olduğunu söyleyebilirim" dedi.
Koç, bakanlıktan birtakım kişilerle görüştüğünü ve kendine bu konunun çözüleceğinin sözünün aktarıldığını kaydetti, görüşmesinden "Emeklilikle alakalı tüm problemleri çözeceğiz" mesajı aldıklarını açıkladı. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
EYT Nedir?
EYT sorunu, 8 Eylül 1999'da kabul edilen 4447 sayılı kanun ile gündeme geldi. Kanundan evvelce erkekler amacıyla 25, kadınlar amacıyla 20 sene sigortalılık zamanı ve 5 bin günlük prim gün adedi emekli olmak amacıyla yetiyordu.
Yapılan düzenlemeyle emeklilik yaşı kadınlarda 58'e, erkeklerde 60'a yükseltilirken, emeklilik amacıyla lüzumlu prim gün adedi ise 7 bin güne yükseltildi.
2008'de oluşturulan bir başka yasa değişikliğiyle emeklilik amacıyla gereken yaş sınırı bir kez daha yükseltildi.
Kadın ve erkek çalışanlar amacıyla emeklilik yaşını 65'te eşitlemesi öngörülen sistem uyarınca, halen çalışmakta olanların emeklilik yaşı da prim günlerinin dolmasına karşın yükselmiş oldu. Mevcutları çalışanlara yönelik olarak da işleyen düzenlemeyle birlikte, emeklilikte sene şartını doldurmasını kısa vakit kalanlar da emekli aylığı alabilmek amacıyla bir vakit beklemek halinde kaldı.