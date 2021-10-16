Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! 5 bin 53 lira ödeme yapıldı! SGK, SSK’lı, EYT’li, BAĞ-KUR’lu, engelli vatandaş...

Memur, işçi fark etmiyor çalışanlar işten ayrılsalar bile mesai, senelik izin ve ikramiye gibi haklarını almaları amacıyla vakit aşımı vakitı var. Emekli, dul ve yetimi, işçi, memur, EYT'li herkes çok merak ediyordu.
EYT çıkarsa emekli olabilir miyim? 11.01.1995 Sigorta girişim var ve pirim gün sayım şuan 9772 gün teşekkürler.
Son 20 yılın en önemli konu başlıklarından biri Emeklilikte Yaşa Takılanlar! Bir türlü çözüm bulunamayan ve milyonlarca mağdurun sabırsızlıkla müjdesini beklediği bu konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz yıl çalışma yapılmasını istemiş, çıkan ekonomik tablo nedeniyle herhangi bir adım atılmamıştı. Ülkemizde emeklilik yaşı değişen şartlar altında bile halen erken olmaktadır bu nedenle EYT yasasının çıkarılması da mümkün gözükmemektedir. Çıkarsa elbette faydalanmanız mümkün ancak sistemin sürdürülebilirliği için böyle bir yasa çıkması mantıken ve maliyeti açısından mümkün değildir.
Merhaba sayın uzman. 01.09.73 doğumluyum.1988 yılında özel sektörde 60 gün çalışmışlığım var. 1996 yılı eylül ayında devlet memuru olarak göreve başladım ve halen çalışmaktayım.4/A'lı çalıştığım süreyi hizmet birleştirmesi yaptım. Ne zaman emekli olabil... Erdem. İ
Memuriyetinizden önceki 60 günlük süre mevcut durumunuz dikkate alındığında size pek bir şey kazandırmayacaktır. Sadece memuriyetinizdeki hizmet sürenize 60 gün eklenir. Belirtmiş olduğunu memuriyet başlangıcınıza göre 56 yaş şartı ile emeklilik müracaatında bulunabilirsiniz. Eğer istifa edip 4/a'ya tabi 1261 gün hizmet verirseniz sigortalı olarak 51 yaş şartına tabi tahsis talebinde bulunabilirsiniz.
Selam 12. 12. 1972 doğumluyum ilk işe giriş tarihi 01 03 1991 8500 günüm var yüzde 50 engelli raporum var epilepsi bronşit hastasıyım halen özel sektörde çalışmaktayım bu şartlarda ne zaman emeli olurum engellilik üzerinden emekliliğe başvurabilir miyim?
Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 52 yaş 5525 prim günü şartına tabisiniz. Prim gününüzü fazlasıyla tamamlamışsınız ancak yaşınızı beklemektesiniz. Engelli raporunuz mevcutsa hemen emekli olabilirsiniz. Konuyla ilgili SGK merkezine giderek engelli emekliliğine ayrılmak istediğinizi belirtmeniz yeterlidir, kurum sizi heyet hastanesine yönlendirecektir. Heyet size %40 ve üzeri oranlı rapor verirse yaş şartına bakılmaksızın emekliye ayrılabilirsiniz. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Merhabalar, adım Şener Türk 1970 doğumluyum. 01,05,1993 sigorta girişliyim 8750'lerde işgünü pirimim var. Ne zaman emekli olabilirim. Birde sigorta girişim askerden sonra. Askerlik borçlanması yaparak erken emekli olabilir miyim? Bu haktan faydalanabiliyor muyum? Teşekkür ederek iyi günler dilerim.
Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 54 yaş 5675 prim günü şartlarına tabisiniz. Prim gününüzü doldurmuşsunuz, yaşınızı beklemektesiniz. Askerden sonra sigortalılık başlangıcı olan kişiler için askerlik borçlanması avantaj sağlamaktadır. 161 Gün askerlik borçlanması yaparak emeklilik şartlarınızı 53 yaş 5600 prim gününe çekebilirsiniz. 2020 Yılı için en düşük borçlanma tutarı 161 gün için 5.053,79 TL'dir.