Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! 5 bin 53 lira ödeme yapıldı! SGK, SSK’lı, EYT’li, BAĞ-KUR’lu, engelli vatandaş...

EYT çıkarsa emekli olabilir miyim? 11.01.1995 Sigorta girişim var ve pirim gün sayım şuan 9772 gün teşekkürler.



Son 20 yılın en önemli konu başlıklarından biri Emeklilikte Yaşa Takılanlar! Bir türlü çözüm bulunamayan ve milyonlarca mağdurun sabırsızlıkla müjdesini beklediği bu konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz yıl çalışma yapılmasını istemiş, çıkan ekonomik tablo nedeniyle herhangi bir adım atılmamıştı. Ülkemizde emeklilik yaşı değişen şartlar altında bile halen erken olmaktadır bu nedenle EYT yasasının çıkarılması da mümkün gözükmemektedir. Çıkarsa elbette faydalanmanız mümkün ancak sistemin sürdürülebilirliği için böyle bir yasa çıkması mantıken ve maliyeti açısından mümkün değildir.



Merhaba sayın uzman. 01.09.73 doğumluyum.1988 yılında özel sektörde 60 gün çalışmışlığım var. 1996 yılı eylül ayında devlet memuru olarak göreve başladım ve halen çalışmaktayım.4/A'lı çalıştığım süreyi hizmet birleştirmesi yaptım. Ne zaman emekli olabil... Erdem. İ



Memuriyetinizden önceki 60 günlük süre mevcut durumunuz dikkate alındığında size pek bir şey kazandırmayacaktır. Sadece memuriyetinizdeki hizmet sürenize 60 gün eklenir. Belirtmiş olduğunu memuriyet başlangıcınıza göre 56 yaş şartı ile emeklilik müracaatında bulunabilirsiniz. Eğer istifa edip 4/a'ya tabi 1261 gün hizmet verirseniz sigortalı olarak 51 yaş şartına tabi tahsis talebinde bulunabilirsiniz.